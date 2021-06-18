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futebol

Paulo Victor ganha voto de confiança do técnico Tiago Nunes

Apesar do gol sofrido contra o Sport, o arqueiro foi defendido pelo comandante pós-jogo...

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 11:05

LanceNet

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Publicado em 

18 jun 2021 às 11:05
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
Assim que Brenno foi vetado do jogo contra o Sport por sintomas de gripe, o técnico Tiago Nunes não teve dúvidas e colocou Paulo Victor na equipe titular.
Mesmo com a confiança do treinador, PV teve uma noite complicada na Ilha do Retiro. Se nos primeiros minutos errou na reposição de bola ao jogar nos pés do atacante, na reta final da primeira etapa sofreu um gol de falta que irritou a torcida.
Na coletiva de imprensa, Tiago Nunes não teve outra alternativa a não ser defender Paulo Victor e evitou de culpá-lo pela derrota.
Brenno
Titular do gol do Grêmio, o jovem Brenno vai desfalcar o Grêmio por conta das Olimpíadas e com isso, caso nada mude, Paulo Victor terá um período como titular entre julho e agosto no gol do Tricolor.

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