Paulo Victor ganha voto de confiança do técnico Tiago Nunes

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

Assim que Brenno foi vetado do jogo contra o Sport por sintomas de gripe, o técnico Tiago Nunes não teve dúvidas e colocou Paulo Victor na equipe titular.

Mesmo com a confiança do treinador, PV teve uma noite complicada na Ilha do Retiro. Se nos primeiros minutos errou na reposição de bola ao jogar nos pés do atacante, na reta final da primeira etapa sofreu um gol de falta que irritou a torcida.

Na coletiva de imprensa, Tiago Nunes não teve outra alternativa a não ser defender Paulo Victor e evitou de culpá-lo pela derrota.

Brenno