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futebol

Paulo Victor foca em artilharia no Bahrein e elogia elenco do Al-Hidd

Destaque na temporada do Al-Hidd, atacante busca o troféu da primeira divisão local
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LanceNet

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Publicado em 

08 dez 2020 às 16:51

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 16:51

Crédito: Divulgação
Uma das esperanças de gols do Al-Hidd neste ano, o atacante Paulo Victor revelou um importante objetivo que traçou para essa temporada: conquistar a artilharia do ano no Bahrein. Trabalhando forte para alcançar esta meta, o jogador falou sobre a expectativa para os próximos meses.
- Tenho trabalhado muito desde que cheguei para ter um ano de conquistas individuais e coletivas. Sem dúvida, como atacante minha meta é ajudar com gols. Vou me dedicar ao máximo para chegar à artilharia não só do clube, mas do país também. Estou muito motivado para isso - disse.
Ainda de acordo com o atleta, o grupo do Al-Hidd tem condições de fazer uma grande época.
- Temos um ótimo elenco, competitivo e em condições de fazer um grande ano. Tenho certeza que o elenco fará uma temporada de bons resultados dentro de campo.

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