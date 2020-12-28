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futebol

Paulo Victor elogia evolução do Al-Hidd e mira briga pelo título no Bahrein

Atacante falou sobre a chegada no clube e destacou meta
pessoal de construir uma bela história no país
...

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 16:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 dez 2020 às 16:08
Crédito: Divulgação/Al-Hidd
Contratado pela diretoria do Al-Hidd para esta temporada, o atacante Paulo Victor falou sobre a evolução que o grupo teve nas últimas semanas desde o início do ano no país. Segundo o jogador, o elenco vem em uma crescente e isso tem dado confiança à todos.
- O grupo vem em um ritmo forte e melhorando seu rendimento em campo a cada rodada da temporada. Temos que manter essa intensidade agora para evoluirmos ainda mais. Todos estão muito motivados com esse início de temporada. Sabemos do nosso potencial e do quanto o grupo pode crescer no ano.Ainda de acordo com o jogador, seu início tem sido muito bom.
- Esse meu início no clube tem sido muito especial. Tenho evoluído a cada rodada e chegando ao nível que quero. Minha meta é construir a minha história aqui no clube neste ano com gols e títulos. Vou lutar por isso.

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