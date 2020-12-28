Paulo Victor elogia evolução do Al-Hidd e mira briga pelo título no Bahrein

Crédito: Divulgação/Al-Hidd

Contratado pela diretoria do Al-Hidd para esta temporada, o atacante Paulo Victor falou sobre a evolução que o grupo teve nas últimas semanas desde o início do ano no país. Segundo o jogador, o elenco vem em uma crescente e isso tem dado confiança à todos.

- O grupo vem em um ritmo forte e melhorando seu rendimento em campo a cada rodada da temporada. Temos que manter essa intensidade agora para evoluirmos ainda mais. Todos estão muito motivados com esse início de temporada. Sabemos do nosso potencial e do quanto o grupo pode crescer no ano.Ainda de acordo com o jogador, seu início tem sido muito bom.