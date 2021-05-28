Paulo Victor elogia elenco do Vitória e prevê bom ano com o clube baiano

Hoje vestindo a camisa do Vitória, o atacante Paulo Victor. que estava recentemente no Bahrein, falou sobre a expectativa de defender as cores da equipe baiana em 2021. Segundo o atleta, a meta é fazer história com o Leão.O Vitória é um dos grandes clubes do futebol brasileiro e essa oportunidade é muito importante em minha carreira. Estou feliz por vestir essa camisa. Vai ser uma responsabilidade grande nos próximos meses e estou preparado. Vou trabalhar para construir a minha história no clube - afirmou.
O atleta afirmou que o clube tem tudo para fazer um grande segundo semestre com um bom planejamento por trás da montagem do elenco atual.- O elenco tem muito potencial, tem uma mescla importante de jovens talentos da base e jogadores mais experientes. Vamos lutar muito para que esse segundo semestre seja de importantes resultados para o clube.