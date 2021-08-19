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futebol

Paulo Victor destaca evolução do Vitória e comenta sobre o restante da temporada 2021

Atacante falou sobre o grupo dar a volta por cima na segunda divisão do Brasileirão...

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 16:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 ago 2021 às 16:07
Crédito: Divulgação / EC Vitória
Após vestir a camisa do Vitória no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, o atacante Paulo Victor falou sobre o desejo de continuar evoluindo com a camisa do Leão. Segundo o jogador, a meta é estar no grupo principal rubro-negro neste segundo semestre.- Estou feliz com a evolução que tive nas últimas semanas. Tenho trabalhado muito para ajudar o clube nesta sequência da temporada e estou muito motivado. Venho em um ritmo forte nos treinos e buscando minha oportunidade. A confiança é grande. Espero fazer um grande segundo semestre com todos - afirmou o atleta do Vitória.
O atleta revelou que o Leão tem tudo para melhorar seus números na Série B.- O Vitória é um clube gigante, com uma torcida que sempre está presente. Tenho certeza que o grupo conseguirá dar a volta por cima na Série B para brigar na parte de cima da tabela da competição - acrescentou o meia.

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