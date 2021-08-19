Paulo Victor destaca evolução do Vitória e comenta sobre o restante da temporada 2021

Após vestir a camisa do Vitória no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, o atacante Paulo Victor falou sobre o desejo de continuar evoluindo com a camisa do Leão. Segundo o jogador, a meta é estar no grupo principal rubro-negro neste segundo semestre.- Estou feliz com a evolução que tive nas últimas semanas. Tenho trabalhado muito para ajudar o clube nesta sequência da temporada e estou muito motivado. Venho em um ritmo forte nos treinos e buscando minha oportunidade. A confiança é grande. Espero fazer um grande segundo semestre com todos - afirmou o atleta do Vitória.