Paulo Victor cita motivação em seguir crescendo com o Vitória

Defendendo as cores do Vitória, o atacante Paulo Victor, com passagens pelo futebol do Bahrein e Camboja, falou sobre a sua perspectiva para as próximas partidas com a camisa rubro-negra. Segundo o jogador, ele tem trabalhado muito para evoluir dentro de campo com o grupo.- Desde a minha chegada ao clube tenho procurado trabalhar muito para atingir o melhor nível sempre. Estou motivado e focado com o desafio de vestir a camisa do Vitória e ter resultados importantes com ela. Vou continuar me empenhando para construir a minha história no clube - comentou o atleta.