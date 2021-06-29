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futebol

Paulo Victor cita motivação em seguir crescendo com o Vitória

Atacante falou sobre a sua chegada no clube baiano e o seu desenvolvimento na equipe...

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 14:11

LanceNet

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Publicado em 

29 jun 2021 às 14:11
Crédito: Divulgação / EC Vitória
Defendendo as cores do Vitória, o atacante Paulo Victor, com passagens pelo futebol do Bahrein e Camboja, falou sobre a sua perspectiva para as próximas partidas com a camisa rubro-negra. Segundo o jogador, ele tem trabalhado muito para evoluir dentro de campo com o grupo.- Desde a minha chegada ao clube tenho procurado trabalhar muito para atingir o melhor nível sempre. Estou motivado e focado com o desafio de vestir a camisa do Vitória e ter resultados importantes com ela. Vou continuar me empenhando para construir a minha história no clube - comentou o atleta.
O atleta destacou que pretende fazer um ótimo segundo semestre no Leão.- Minha ideia é que esse segundo semestre seja de alto nível para mim e para o clube, que tem objetivos traçados. Vou trabalhar para buscar meu espaço com a camisa do Vitória - completou o atacante da equipe baiana.

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