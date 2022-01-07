Paulo Sousa desembarca no Rio para assumir o comando do Flamengo

Paulo Sousa posa com a camisa do Fla já no Aeroporto do Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/FlaTV

O Mister está na área. Na manhã desta sexta-feira, o técnico Paulo Sousa, novo comandante do Flamengo, desembarcou no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, para iniciar os trabalhos no Rubro-Negro. O lusitano chegou junto com o vice-presidente de futebol Marcos Braz, que estava em Portugal desde dezembro de 2021.

Junto com o treinador, seis dos sete membros de sua comissão técnica também chegaram ao Rio: Manuel Cordeiro (auxiliar técnico), Víctor Sánchez (auxiliar técnico), Antonio Gómez (preparador físico), Lluís Sala (preparador físico), Cosimo Cappagli (analista) e César Andrade (auxiliar na parte tecnológica). A exceção é o treinador de goleiros Paulo Grilo, que está nos Estados Unidos, mas deve chegar ao Brasil ainda nesta sexta.

A apresentação de Paulo Sousa será na próxima segunda-feira, dia 10, quando o elenco do Flamengo se reapresenta para a temporada 2022. O atacante Gabigol, que decidiu encurtar as férias, já trabalha no Ninho do Urubu desde terça-feira. Além do camisa 9, jovens como Ramon, João Gomes, Lázaro e Gabriel Noga treinam sob o comando de Márcio Torres, auxiliar do Sub-20. Assistente permanente, Maurício Souza faz curso na CBF nesta semana.