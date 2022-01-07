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Paulo Sousa desembarca no Rio para assumir o comando do Flamengo

Junto de parte da comissão, português de 51 anos é recebido com festa por torcedores; Marcos Braz também volta ao Brasil após quase 20 dias na Europa
LanceNet

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Publicado em 

07 jan 2022 às 08:26

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 08:26

Paulo Sousa posa com a camisa do Fla já no Aeroporto do Rio de Janeiro
Paulo Sousa posa com a camisa do Fla já no Aeroporto do Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/FlaTV
O Mister está na área. Na manhã desta sexta-feira, o técnico Paulo Sousa, novo comandante do Flamengo, desembarcou no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, para iniciar os trabalhos no Rubro-Negro. O lusitano chegou junto com o vice-presidente de futebol Marcos Braz, que estava em Portugal desde dezembro de 2021.
Junto com o treinador, seis dos sete membros de sua comissão técnica também chegaram ao Rio: Manuel Cordeiro (auxiliar técnico), Víctor Sánchez (auxiliar técnico), Antonio Gómez (preparador físico), Lluís Sala (preparador físico), Cosimo Cappagli (analista) e César Andrade (auxiliar na parte tecnológica). A exceção é o treinador de goleiros Paulo Grilo, que está nos Estados Unidos, mas deve chegar ao Brasil ainda nesta sexta.
A apresentação de Paulo Sousa será na próxima segunda-feira, dia 10, quando o elenco do Flamengo se reapresenta para a temporada 2022. O atacante Gabigol, que decidiu encurtar as férias, já trabalha no Ninho do Urubu desde terça-feira. Além do camisa 9, jovens como Ramon, João Gomes, Lázaro e Gabriel Noga treinam sob o comando de Márcio Torres, auxiliar do Sub-20. Assistente permanente, Maurício Souza faz curso na CBF nesta semana.
Ex-treinador da seleção da Polônia, Paulo Sousa, que substitui Renato Gaúcho, assinou contrato com o Flamengo por dois anos e terá a missão de comandar o time da Gávea em cinco competições: Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.

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