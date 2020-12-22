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futebol

Paulo Miranda volta a ser opção para o sistema defensivo do Grêmio

Jogador tem trunfo de atuar tanto na zaga como também na lateral-direita, setor prejudicado pela ausência de Orejuela por lesão...
LanceNet

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Publicado em 

22 dez 2020 às 11:43

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 11:43

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA
A semana começa com novidades no CT Luiz Carvalho. O zagueiro Paulo Miranda, que estava há 35 dias se recuperando de uma lesão, está recuperado e volta a ficar como opção para o técnico Renato Portaluppi.
O atleta que está apto para retornar aos jogos pode ajudar a equipe em duasfunções nessa reta final de ano. Além de atuar como zagueiro, com a lesão de Orejuela, Paulo pode ser uma das opções para a lateral-direita da equipe gremista. Nessa posição, aliás, já foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro em 2012, pelo Troféu Lance, quando atuava no São Paulo.+CONFIRA A TABELA DO BRASILEIRÃONo início da atual temporada, o zagueiro ganhou uma grande sequência na equipe titular. No Campeonato Gaúcho, ajudou tanto na parte defensiva quanto na ofensiva por ser o zagueiro do elenco com mais gols noestadual ao marcar duas vezes e ajudar na conquista do seu terceiro título do Gauchão com a camisa azul, preta e branca.
Curiosamente, a volta do defensor de 32 anos de idade pode acontecer justamente diante de seu ex-clube no início da eliminatória válida pela semifinal da Copa do Brasil:
- Estou feliz em voltar para um momento importante da temporada. São jogos grandes, importantes e que podem nos levar a mais uma disputa de título com o Grêmio. Sou zagueiro de origem, mas posso ajudar na lateral-direita onde já joguei em algumas oportunidades. Minha vontade é manter o foco nessa reta final, ajudar no que for preciso e trazer ainda mais alegrias para o torcedor gremista.
Contratado em 2018, Paulo Miranda atuou em 21 jogos nessa temporada, com 14 vitórias, três empates e quatro derrotas, números que mostram um aproveitamento de 61,9% em 2020 vestindo a camisa do tricolor gaúcho. Com contrato até dezembro de 2022, já entrou em campo 66 vezes e balançou as redes em quatro oportunidades pelo Grêmio.

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