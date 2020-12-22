Paulo Miranda volta a ser opção para o sistema defensivo do Grêmio

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

A semana começa com novidades no CT Luiz Carvalho. O zagueiro Paulo Miranda, que estava há 35 dias se recuperando de uma lesão, está recuperado e volta a ficar como opção para o técnico Renato Portaluppi.

O atleta que está apto para retornar aos jogos pode ajudar a equipe em duasfunções nessa reta final de ano. Além de atuar como zagueiro, com a lesão de Orejuela, Paulo pode ser uma das opções para a lateral-direita da equipe gremista. Nessa posição, aliás, já foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro em 2012, pelo Troféu Lance, quando atuava no São Paulo.+CONFIRA A TABELA DO BRASILEIRÃONo início da atual temporada, o zagueiro ganhou uma grande sequência na equipe titular. No Campeonato Gaúcho, ajudou tanto na parte defensiva quanto na ofensiva por ser o zagueiro do elenco com mais gols noestadual ao marcar duas vezes e ajudar na conquista do seu terceiro título do Gauchão com a camisa azul, preta e branca.

Curiosamente, a volta do defensor de 32 anos de idade pode acontecer justamente diante de seu ex-clube no início da eliminatória válida pela semifinal da Copa do Brasil:

- Estou feliz em voltar para um momento importante da temporada. São jogos grandes, importantes e que podem nos levar a mais uma disputa de título com o Grêmio. Sou zagueiro de origem, mas posso ajudar na lateral-direita onde já joguei em algumas oportunidades. Minha vontade é manter o foco nessa reta final, ajudar no que for preciso e trazer ainda mais alegrias para o torcedor gremista.