Paulo Miranda deve trocar o Grêmio pelo Juventude

A semana promete fortes novidades nos bastidores do Grêmio, que tem reapresentação marcada para esta segunda-feira.

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Um dos casos que devem ser solucionados é do zagueiro Paulo Miranda, que não faz mais parte dos planos da comissão técnica.

Como o seu contrato junto ao Tricolor vai até dezembro de 2022, o clube busca uma alternativa no mercado e o Juventude aparece como interessado.

De acordo com o jornalista Rafael Pfeiffer, os dois clubes negociam a questão salarial e detalhes burocráticos para finalizar a transferência.

Na temporada 2021, Paulo Miranda pouco atuou e disputou apenas 13 jogos. Ele fez um gol e deu uma assistência.