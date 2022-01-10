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Paulo Miranda deve trocar o Grêmio pelo Juventude

Zagueiro não faz parte dos planos de Vagner Mancini e pode defender as cores do Jaconero em 2022...
LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2022 às 14:29

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 14:29

A semana promete fortes novidades nos bastidores do Grêmio, que tem reapresentação marcada para esta segunda-feira.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Um dos casos que devem ser solucionados é do zagueiro Paulo Miranda, que não faz mais parte dos planos da comissão técnica.
Como o seu contrato junto ao Tricolor vai até dezembro de 2022, o clube busca uma alternativa no mercado e o Juventude aparece como interessado.
De acordo com o jornalista Rafael Pfeiffer, os dois clubes negociam a questão salarial e detalhes burocráticos para finalizar a transferência.
Na temporada 2021, Paulo Miranda pouco atuou e disputou apenas 13 jogos. Ele fez um gol e deu uma assistência.
Crédito: PauloMirandanãofazpartedosplanosdoGrêmio(LucasUebel/GrêmioFBPA

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