Paulo Miranda busca o seu espaço no Grêmio: 'Estou pronto'

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Com uma semana cheia para trabalhar, o Grêmio voltou aos treinos na última terça-feira. Uma das novidades do técnico Vagner Mancini, o zagueiro Paulo Miranda busca um espaço na equipe titular do tricolor após retornar aos gramados contra o Juventude no último fim de semana. Boa opção para o sistema defensivo tricolor, o atleta está atuando em sua quarta temporada vestindo a camisa tricolor, foi capitão em algumas oportunidades e é uma das lideranças do vestiário gremista.

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Em comparação aos últimos anos, o jogador não ganhou uma grande sequência na equipe titular. Foram apenas 12 partidas em 2021, com um gol marcado e uma assistência. Titular em nove oportunidades, nas vezes em que esteve em campo a equipe gaúcha teve sete vitórias, três empates e apenas duas derrotas. Números que resultam em um aproveitamento superior a 66%. Mesmo com as trocas de comando durante o ano, Paulo Miranda seguiu trabalhando e sempre pronto para ajudar o Grêmio.

'Estou animado em voltar a campo num momento importante da temporada. Temos um objetivo a cumprir e será importante ter todos os companheiros a disposição. Sigo trabalhando, me dedicando e buscando meu espaço para ajudar o Grêmio quando preciso. Estou pronto, quero manter o foco nessa reta final do ano e ajudar no que for preciso e manter o clube no lugar que ele merece. Vamos contornar essa situação com o apoio de todos e, principalmente, com a nossa grande torcida gremista', afirma o zagueiro.