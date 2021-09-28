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Paulo Matheus projeta recuperação do São Caetano na Copa Paulista: ‘Precisamos nos concentrar mais’

O volante exaltou o Azulão e garantiu que o time encontrará o caminho das vitórias; Paulo Matheus ainda comentou sobre o entrosamento com o elenco...

Publicado em 28 de Setembro de 2021 às 05:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 set 2021 às 05:30
Crédito: Divulgação
O São Caetano vive uma fase de reconstrução e, nesse contexto, o clube enxerga a Copa Paulista com bons olhos. Isso porque, além de estar em uma competição nacional com a possibilidade de título, a competição garante vagas na Série D e na Copa do Brasil. Dessa forma, o Azulão foi ao mercado e trouxe reforços, como Paulo Matheus, volante de 22 anos, que é cria das categorias de base do Atlético-MG> Veja as chances de título, G6 e rebaixamento no Brasileirão após a 22ª rodadaO jogador destacou que pode contribuir para o time dentro de campo e já projetou a recuperação do Azulão dentro da competição. Além disso, Paulo Matheus destacou a importância de corrigir os erros "bobos" para conquistar as vitórias e exaltou a equipe.
> Veja a tabela do Campeonato Brasileiro
O que tem faltado para o São Caetano vencer na Copa Paulista até aqui?
- A nossa equipe fez uma estreia boa contra a Portuguesa, um time difícil. Vacilamos contra o Taubaté em erros individuais. Precisamos nos concentrar mais, e anular os nossos erros bobos. Temos uma grande equipe e tenho certeza que vamos encontrar o caminho da vitória.
Como tem sido os seus primeiros jogos com a camisa do Azulão? Já está entrosado?
- Fiquei feliz em estrear pelo Azulão. Espero poder ajudar da melhor maneira possível. Tenho muito a contribuir e conforme o nosso coletivo for evoluindo, o meu individual vai aparecer cada vez mais.
Em busca da primeira vitória, o São Caetano volta a campo nesta terça-feira, em partida válida pela quinta rodada da Copa Paulista. O adversário da vez será a Juventus da Mooca, na Rua Javari, às 15h.

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