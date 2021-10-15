Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Paulo Matheus, do São Caetano, mira classificação para a próxima fase da Copa Paulista: 'Nos doar 200%'
futebol

Paulo Matheus, do São Caetano, mira classificação para a próxima fase da Copa Paulista: 'Nos doar 200%'

Após a vitória contra o Taubaté por 2 a 1, o time chegou ao quarto jogo de invencibilidade e segue na briga para conquistar uma das vagas para a próxima fase da competição...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 out 2021 às 05:50

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 05:50

Crédito: Divulgação
O São Caetano vive um bom momento na Copa Paulista. Após a vitória contra o Taubaté por 2 a 1, o time chegou ao quarto jogo de invencibilidade e segue na briga para conquistar uma das vagas para a próxima fase da competição. Depois de passar por um processo de reestruturação na gestão do clube, aos poucos, o Azulão dá sinais de que começa a colher frutos. Assim, o volante da equipe Paulo Matheus, que possui formação na base do Atlético-MG, destacou alguns pontos em relação à ascensão do São Caetano no campeonato.> ATUAÇÕES: Neymar e Raphinha recebem as maiores notas do Brasil- A gente sabia que precisava de algo a mais. Corrigimos alguns erros e a sequência de jogos foi ajudando a entrosar a equipe. E acredito que temos muito a evoluir ainda.
Para o jogador, a recuperação da equipe na Copa Paulista não é surpresa. De acordo com ele, o grupo sempre esteve fechado em prol dos objetivos do clube na competição.
- Estivemos sempre unidos. Mesmo nos momentos ruins. Foi o que nos fortaleceu para hoje conseguirmos uma boa recuperação na competição.
A Copa Paulista está em um momento mais decisivo. Isso por que faltam apenas dois jogos para o final da primeira fase, e o São Caetano está em terceiro lugar - vale lembrar que avançam apenas as duas primeiras equipes. Por outro lado, cabe ressaltar que o Azulão depende apenas de si para avançar à próxima fase.
- Agora é manter o foco. A nossa entrega tem que ser sempre essa. Não vamos ter jogos fáceis e temos que nos doar 200%. Naturalmente a classificação vai vir com boas atuações na competição.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Petróleo e gás: ES deve receber R$ 38 bilhões em investimentos em nove projetos
Imagem de destaque
Silva é acusado de dívida de aluguel no ES; cantor nega cobrança, afirma portal
Imagem de destaque
"Precisamos da ajuda da extrema direita para eleger Pazolini", diz aliado do ex-prefeito

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados