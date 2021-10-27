Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Paulo Matheus comemora classificação heroica do São Caetano na Copa Paulista

Azulão vinha perdendo do XV de Piracicaba até os 50 minutos, quando conseguiu o empate. Nos pênaltis, clube do ABC Paulista levou a melhor e avançou para alegria do meia...

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 14:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 out 2021 às 14:51
Crédito: Arquivo pessoal
O São Caetano segue fazendo história na Copa Paulista. Agora, de maneira novamente heroica, o Azulão superou o XV de Piracicaba nas quartas de finais e está presente entre as quatro melhores equipes da competição. O time do ABC Paulista estava sendo eliminado até aos 50 minutos da etapa complementar, mas conseguiu o empate e levou a disputa para as penalidades. Nos pênaltis, o São Caetano levou a melhor e avançou para a próxima fase. Um dos pontos de equilíbrio da equipe é o meio-campista Paulo Matheus. Formado na base do Atlético-MG, o jogador tem sido uma das peças fundamentais nessa belíssima campanha da equipe no campeonato. Ele comemorou a vitória.
- Nós fomos desacreditados desde o início e provamos o nosso valor. Disseram que nosso time era limitado, por toda história recente complicada que o São Caetano tinha vivido. Mas, com humildade e trabalho, estamos vivos na competição. Merecemos a classificação e vamos ainda mais forte para a semifinal - afirmou o jogador. Paulo também falou sobre a união no elenco do São Caetano, que superou as dificuldades e conseguiu chegar à semifinal do torneio.
- A nossa união é a maior força. A cada partida nos unimos mais em busca do nosso objetivo, que é ser campeão. E o resultado disso foi mais uma classificação - disse.Por fim, Paulo projetou a semifinal da Copa Paulista. O São Caetano aguarda os resultados dos outros jogos para saber quem vai enfrentar na fase da competição estadual.
- Independente de quem seja nosso adversário, vamos com a mesma proposta. Impor o nosso jogo, mostrar o porquê estamos entre os quatro melhores times da competição. Sempre com humildade e pés no chão, nós vamos de passo em passo em busca do nosso objetivo maior - finalizou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dino Fonseca e Patrick Ribeiro
Dino Fonseca canta clássico do rock e dos ano 80 em Vitória; veja fotos
Pesquisa realizada pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) mostra que beneficiários do Auxílio Brasil pretende voltar a comprar carne e leite
Fim da escala 6x1 pode ser realidade no futuro
Pleno do TJES
Quanto vai receber o juiz do ES condenado à aposentadoria

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados