Paulo Matheus comemora classificação heroica do São Caetano na Copa Paulista

Crédito: Arquivo pessoal

O São Caetano segue fazendo história na Copa Paulista. Agora, de maneira novamente heroica, o Azulão superou o XV de Piracicaba nas quartas de finais e está presente entre as quatro melhores equipes da competição. O time do ABC Paulista estava sendo eliminado até aos 50 minutos da etapa complementar, mas conseguiu o empate e levou a disputa para as penalidades. Nos pênaltis, o São Caetano levou a melhor e avançou para a próxima fase. Um dos pontos de equilíbrio da equipe é o meio-campista Paulo Matheus. Formado na base do Atlético-MG, o jogador tem sido uma das peças fundamentais nessa belíssima campanha da equipe no campeonato. Ele comemorou a vitória.

- Nós fomos desacreditados desde o início e provamos o nosso valor. Disseram que nosso time era limitado, por toda história recente complicada que o São Caetano tinha vivido. Mas, com humildade e trabalho, estamos vivos na competição. Merecemos a classificação e vamos ainda mais forte para a semifinal - afirmou o jogador. Paulo também falou sobre a união no elenco do São Caetano, que superou as dificuldades e conseguiu chegar à semifinal do torneio.

- A nossa união é a maior força. A cada partida nos unimos mais em busca do nosso objetivo, que é ser campeão. E o resultado disso foi mais uma classificação - disse.Por fim, Paulo projetou a semifinal da Copa Paulista. O São Caetano aguarda os resultados dos outros jogos para saber quem vai enfrentar na fase da competição estadual.