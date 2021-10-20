Paulo Matheus comemora avanço do São Caetano na Copa Paulista: ‘Muito feliz com nosso momento’

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A remontada do São Caetano continua gerando frutos na Copa Paulista. Após uma vitória sobre o Juventus da Mooca e uma combinação de resultados, o Azulão avançou para a segunda fase da competição. Assim, o meio-campista Paulo Matheus comemorou a conquista do primeiro objetivo da equipe e ressaltou que a vaga premiou o trabalho construído pelo grupo e pela diretoria.> Vinícius Júnior faz sua temporada mais artilheira com o Real Madrid- Com certeza. Trabalhamos dia após dia com o objetivo da classificação e conseguimos. Agora é virar a chave porque se inicia uma nova competição - sintetizou Paulo Matheus.

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Como é a sensação de fazer parte dessa reconstrução do São Caetano?

- É uma sensação incrível. Estou muito feliz com nosso momento. Quando fui contratado, na minha apresentação eu disse que seria um novo São Caetano. E é o que está acontecendo. Voltamos a vencer e a classificar o Azulão em uma competição após longos meses difíceis que o clube passou.

O Azulão agora terá um difícil confronto frente ao XV. O que o time precisa fazer para avançar na competição?

- Como eu disse, se inicia uma nova competição. No mata-mata tudo pode acontecer. Teremos que estar ligados do início ao fim. Tentar minimizar ao máximo nossos erros e aproveitar as oportunidades. Tenho certeza que vai ser um grande jogo.