Paulo Gomes, técnico português, revela desejo de trabalhar no Brasil

Crédito: Paulo Gomes sonha com trabalho no Brasil (Divulgação/Najran SC

Recentemente o futebol brasileiro tem aberto cada vez mais as portas para treinadores estrangeiros. Atualmente, dois treinadores portugueses dirigem equipes na Série A: Abel Ferreira, do Palmeiras, e Antônio Oliveira, do Athletico. Fã do futebol canarinho, Paulo Gomes busca seguir os passos dos seus compatriotas e treinar uma equipe no Brasil.O Míster recentemente trabalhou no Najran SC, da Arábia Saudita. O português concluiu todas as etapas dos cursos da CBF para treinadores e está apto a atuar no futebol brasileiro. Paulo falou desde quando passou a ter interesse em trabalhar no Brasil.

- O meu desejo de trabalhar no Brasil vem desde minha passagem pelo curso de licença pró da CBF, pela observação que pude fazer do talento do jogador e dos técnicos brasileiros e também da vontade de poder contribuir com uma metodologia europeia para o desenvolvimento do jogador brasileiro - disse.

O profissional acompanha jogos de todas as divisões do Brasileirão e destacou a qualidade dos jogadores que atuam em solo nacional.