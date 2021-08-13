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futebol

Paulo Gomes, técnico português, revela desejo de trabalhar no Brasil

Treinador realizou os cursos da CBF para trabalhar no país e buscar sucesso alcançado por compatriotas, como Jorge Jesus e Abel Ferreira, no Brasil...

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 13:43

LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2021 às 13:43
Crédito: Paulo Gomes sonha com trabalho no Brasil (Divulgação/Najran SC
Recentemente o futebol brasileiro tem aberto cada vez mais as portas para treinadores estrangeiros. Atualmente, dois treinadores portugueses dirigem equipes na Série A: Abel Ferreira, do Palmeiras, e Antônio Oliveira, do Athletico. Fã do futebol canarinho, Paulo Gomes busca seguir os passos dos seus compatriotas e treinar uma equipe no Brasil.O Míster recentemente trabalhou no Najran SC, da Arábia Saudita. O português concluiu todas as etapas dos cursos da CBF para treinadores e está apto a atuar no futebol brasileiro. Paulo falou desde quando passou a ter interesse em trabalhar no Brasil.
- O meu desejo de trabalhar no Brasil vem desde minha passagem pelo curso de licença pró da CBF, pela observação que pude fazer do talento do jogador e dos técnicos brasileiros e também da vontade de poder contribuir com uma metodologia europeia para o desenvolvimento do jogador brasileiro - disse.
O profissional acompanha jogos de todas as divisões do Brasileirão e destacou a qualidade dos jogadores que atuam em solo nacional.
- Apesar de estar um pouco longe e sofrer com o fuso-horário, eu sempre estou acompanhando os jogos no Brasil. O futebol brasileiro tem muita qualidade e é extremamente competitivo, um exemplo é agora com mais uma medalha de ouro na Olimpíada. Vivemos um futebol cada vez mais global e na minha opinião o futebol brasileiro é um excelente produto para mercados internacionais - concluiu.

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