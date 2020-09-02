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futebol

Paulo Baier é apresentado como novo técnico do Próspera-SC

Clube de Santa Catarina investe pesado para a disputa da Segunda Divisão do Estadual. Missão é chegar na elite em 2021...

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 14:28

LanceNet

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Publicado em 

02 set 2020 às 14:28
Crédito: Divulgação
O Próspera anunciou, na tarde desta quarta-feira, em uma live no Instagram oficial do clube, o nome do seu novo técnico: Paulo Baier. O Próspera, que vai disputar a Segunda Divisão do Campeonato Catarinense neste ano, aposta na chegada de Baier para voltar a figurar na elite do futebol catarinense. Essa será a segunda passagem do treinador pelo clube, a primeira foi em 2018.
Paulo Baier, que é um dos maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro por pontos corridos, com 106 gols, já treinou Toledo, do Paraná, e Brusque, também de Santa Catarina. Empolgado com a missão de colocar o Próspera na Primeira Divisão do Campeonato Estadual, Baier falou sobre a sua identificação com o clube e com a cidade de Criciúma.
- Estou feliz em retornar e agradeço o carinho da torcida. Queremos algo mais, e para isso precisa de muito trabalho e de todo mundo junto, assim ficamos mais fortes. Quero deixar uma marca, um legado e aqui não será diferente. Vai ter cobrança por um time competitivo. O objetivo é colocar o clube na Primeira Divisão. Tenho um carinho muito grande pela cidade de Criciúma. Eu me sinto na obrigação de retribuir o carinho que recebi aqui do torcedor, na minha primeira passagem. Foi marcante quando estive aqui - explicou Baier, que aproveitou para falar sobre o seu trabalho:
- Tenho que conhecer os atletas, para saber a reposta deles para a nossa proposta de jogo. É uma questão de treino, vamos fazer um time forte. Feliz de retornar e o objetivo é colocar o clube na primeira divisão.

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