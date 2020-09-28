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Paulistão: finalistas da Série A2 - e na elite em 2021 - saem nesta semana

Jogos de volta das semis acontecem amanhã (29) e quarta (30). São Bento tem vantagem boa no duelo com o São Bernardo. São Caetano e XV de Piracicaba brigam pela outra vaga...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 17:49

LanceNet

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Publicado em 

28 set 2020 às 17:49
Crédito: O lateral Fernando Jr. acredita que o Tigre consegue reverter o placar e ir para a final da A2 (Crédito: Gabriel Goto
A Série A2 do Campeonato Paulista está se aproximando da fase final. Quatro clubes do interior do estado estão na briga para chegar à Primeira Divisão. Os dois times que chegarem à final garantem o acesso para a elite.
São Bento, São Bernardo, São Caetano e XV de Piracicaba brigam por essas vagas. No jogo de ida da semifinal, o São Bento conseguiu três gols de vantagem contra o São Bernardo. Já na outra semi, em Piracicaba, o XV ficou apenas no empate com o Azulão. Agora, a decisão será em São Caetano.
Derrotado pelo Bentão fora de casa, por 3 a 0, o São Bernardo busca dar a volta por cima e reverter o placar, jogando em casa, para poder chegar à final.
- Temos que ter tranquilidade. Não adianta querer resolver tudo sem organização. Ser inteligente de buscar os gols necessários, mas não sofrer gol. Vamos fazer o nosso trabalho com muito foco. Um confiando no outro até o final – declarou o lateral do Tigre Fernando Jr.
A partida decisiva entre eles acontece no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, na terça-feira (29), às 15h. A equipe da casa precisa ganhar por quatro gols de diferença para avançar. Uma vitória por três gols leva a disputa para as penalidades.
Já na cidade vizinha, em São Caetano do Sul, a disputa está mais equilibrada. Na primeira partida, em Piracicaba, XV e São Caetano não saíram do zero, após dois tempos de muito equilíbrio.
- No primeiro tempo tivemos um bom jogo técnico, poderia ter sido até melhor. Criamos boas oportunidades e erramos um pouco o último passe na entrada da área deles. Já no segundo tivemos problemas físicos com os nossos dois zagueiros e isso atrapalhou na remontagem da defesa - explicou o técnico do São Caetano, Alexandre Gallo.
Dessa forma, o Azulão leva a decisão para o Anacleto Campanella, na próxima quarta-feira (30), às 16h30. Caso a igualdade se repita, esse finalista da Série A2 será decidido nas penalidades máximas.

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