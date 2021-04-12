  • Paulistão, Bundesliga, La Liga, Premier League, Italiano e mais! Saiba onde assistir aos jogos de segunda-feira
Paulistão, Bundesliga, La Liga, Premier League, Italiano e mais! Saiba onde assistir aos jogos de segunda-feira

Além do duelo entre São Paulo e Red Bull Bragantino, o torcedor vai poder acompanhar Everton, Hoffenheim, Bayer Leverkusen, Sevilla, Sassuolo e outros times na segunda...

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 02:00

LanceNet

Crédito: Rubens Chiri/São Paulo
A segunda-feira de futebol reserva jogos emocionantes para todos os gostos dos telespectadores. O Everton de Richarlison joga contra o Brighton, Hoffenheim e Leverkusen batalham na Alemanha, o Sassuolo visita o Benevento na Itália, e o Sevilla joga contra o Celta de Vigo, do ex-Internacional Eduardo Coudet.
No Brasil, São Paulo e Bragantino se enfrentam no Morumbi, às 20h, pelo Campeonato Paulista. Ainda, o Atlético-GO tenta ampliar a boa fase no Campeonato Goiano contra o Anápolis.
Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
13h - CSKA x Rotor VolgogradCampeonato RussoTransmissão: BandSports
14h - West Brownwich x SouthamptonPremier LeagueTransmissão: DAZN
15h30 - Hoffenheim x Bayer LeverkusenBundesligaTransmissão: One Football App
15h45 - Benevento x SassuoloSerie A TimTransmissão: ESTÁDIO TNT SPORTS
16h - Celta de Vigo x SevillaLa LigaTransmissão: Fox Sports
15h30 - Anápolis x Atlético-GOCampeonato GoianoTransmissão: Youtube (FGF TV)
16h15 - Brighton x EvertonPremier LeagueTransmissão: DAZN
20h - São Paulo x Red Bull BragantinoCampeonato PaulistaTransmissão: Sportv e Premiere

