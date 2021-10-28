Paulista sub-20: São Paulo perde para o XV de Piracicaba

Crédito: Vitor Prates/XV de Piracicaba

O São Paulo perdeu para o XV de Piracicaba por 2 a 1, nesta quinta-feira (27), em Piracicaba, pela segunda rodada da segunda fase do Campeonato Paulista sub-20. O jogo começou com o XV já abrindo o placar, aos três minutos. Erick recebeu no meio de campo e soltou uma bomba no ângulo do goleiro Levy e colocar o Nhô Quim à frente do marcador. O São Paulo até tentou empatar, mas não conseguia concluir as suas chances em gol.

Na volta do intervalo, o Tricolor chegou a empatar com Vitinho, mas o bandeira assinalou impedimento. Um minuto depois, aos 42, Luan aproveitou saída de bola errada e bateu de fora da área para fazer o segundo gol. Aos 45, Caio descontou para o São Paulo.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Nesta etapa do estadual, o Tricolor somou três pontos nas três primeiras rodadas. A equipe integra o Grupo 15, ao lado de Capivariano, Flamengo de Guarulhos e XV de Piracicaba. O time está na terceira colocação do grupo, com três pontos em duas rodadas.