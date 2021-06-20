Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Paulinho rescinde contrato com Guangzhou Evergrande

Meio-campista brasileiro afirmou que saída está relacionada a pandemia da Covid-19 e antecipa o fim de sua passagem na China...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 jun 2021 às 13:15

Publicado em 20 de Junho de 2021 às 13:15

Crédito: Divulgação/Confederação Asiática de Futebol
Paulinho encerrou sua passagem pelo Guangzhou Evergrande. O meio-campista brasileiro rescindiu seu contrato, que iria até 2022, de forma amigável e revelou que a pandemia da Covid-19 foi um dos motivos que antecipou sua saída da China.- Infelizmente, por conta da pandemia, anuncio minha saída do Guangzhou Evergrande. Se encerra um ciclo vitorioso, com títulos e respeito com o clube que acreditou em mim em 2015. Agradeço aos torcedores, pois foram anos inesquecíveis - disse o atleta.
> Veja a tabela da Eurocopa
Em sua passagem pelo futebol chinês, o ex-meia do Corinthians conquistou oito títulos pelo Guangzhou Evergrande. Foram quatro Campeonatos Chineses, uma Champions League da Ásia, uma Taça da China e duas Supercopas Chinesas.
Paulinho chegou ao futebol asiático em 2015 após passagem pelo Tottenham. Nesse período, o brasileiro interrompeu sua estadia na China por conta da ida para o Barcelona em 2017, mas retornou em 2019. Com a camisa do Guangzhou, o meia fez 176 jogos e marcou 75 gols.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Festa da Penha 2026: A Gazeta transmite ao vivo Romaria das Mulheres
Imagem de destaque
Clima no ES: 49 cidades em alerta de chuvas intensas neste domingo (12)
Imagem de destaque
Homem é morto e outro fica ferido durante evento em Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados