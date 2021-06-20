Paulinho rescinde contrato com Guangzhou Evergrande

Crédito: Divulgação/Confederação Asiática de Futebol

Paulinho encerrou sua passagem pelo Guangzhou Evergrande. O meio-campista brasileiro rescindiu seu contrato, que iria até 2022, de forma amigável e revelou que a pandemia da Covid-19 foi um dos motivos que antecipou sua saída da China.- Infelizmente, por conta da pandemia, anuncio minha saída do Guangzhou Evergrande. Se encerra um ciclo vitorioso, com títulos e respeito com o clube que acreditou em mim em 2015. Agradeço aos torcedores, pois foram anos inesquecíveis - disse o atleta.

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Em sua passagem pelo futebol chinês, o ex-meia do Corinthians conquistou oito títulos pelo Guangzhou Evergrande. Foram quatro Campeonatos Chineses, uma Champions League da Ásia, uma Taça da China e duas Supercopas Chinesas.