Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Paulinho projeta reencontro com o Bahia e diz: 'Aprendi muito lá'

Jogador do Unirb defendeu o Tricolor de Aço no ano passado. Equipes se enfrentam pela terceira rodada do Campeonato Baiano...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 14:38

LanceNet

Crédito: Divulgação
A terceira rodada do Campeonato Baiano será especial para Paulinho. O versátil jogador, que atualmente está no Unirb, terá um velho conhecido pela frente: o Bahia, onde atuou no ano passado emprestado pelo EC Olimpia. O atleta vinha em uma boa sequência no Tricolor quando a pandemia da Covid-19 interrompeu o futebol no Brasil, assim como a passagem do jogador pelo clube da capital (defendeu o Pelotas no restante da temporada). O duelo entre as equipes acontece nesta quarta-feira, às 18h.
- Acho legal esse reencontro contra o Bahia. Sei do trabalho que é feito e foi muito bacana ter tido a oportunidade de passar por lá. Aprendi muito no Bahia e é um ótimo jogo para aparecer e mostrar o potencial. Hoje estou do outro lado, defendendo o Unirb com muito orgulho. Mas amanhã posso estar de voltar ao Tricolor, clube que tenho muita gratidão - afirmou o jogador.
A tabela inicial do Unirb neste início se Baiano foi complicada. Encarou o Vitória na estreia e, na rodada passada, teve a Jacuipense pela frente. Foram dois empates que, na opinião de Paulinho, mostram que sua atual equipe está no caminho certo.
- O trabalho está sendo bem feito. Estamos bem até aqui na competição. Sabemos das dificuldades que teremos até o fim dela. E contra o Bahia não será diferente- finalizou.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados