Paulinho projeta reencontro com o Bahia e diz: 'Aprendi muito lá'

A terceira rodada do Campeonato Baiano será especial para Paulinho. O versátil jogador, que atualmente está no Unirb, terá um velho conhecido pela frente: o Bahia, onde atuou no ano passado emprestado pelo EC Olimpia. O atleta vinha em uma boa sequência no Tricolor quando a pandemia da Covid-19 interrompeu o futebol no Brasil, assim como a passagem do jogador pelo clube da capital (defendeu o Pelotas no restante da temporada). O duelo entre as equipes acontece nesta quarta-feira, às 18h.
- Acho legal esse reencontro contra o Bahia. Sei do trabalho que é feito e foi muito bacana ter tido a oportunidade de passar por lá. Aprendi muito no Bahia e é um ótimo jogo para aparecer e mostrar o potencial. Hoje estou do outro lado, defendendo o Unirb com muito orgulho. Mas amanhã posso estar de voltar ao Tricolor, clube que tenho muita gratidão - afirmou o jogador.
A tabela inicial do Unirb neste início se Baiano foi complicada. Encarou o Vitória na estreia e, na rodada passada, teve a Jacuipense pela frente. Foram dois empates que, na opinião de Paulinho, mostram que sua atual equipe está no caminho certo.
- O trabalho está sendo bem feito. Estamos bem até aqui na competição. Sabemos das dificuldades que teremos até o fim dela. E contra o Bahia não será diferente- finalizou.