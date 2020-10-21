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Paulinho Kobayashi vibra com sequência de vitórias e marca importante no América-RN

Após início irregular na competição, clube potiguar vem de quatro vitórias seguidas, algo que não conseguia em Brasileiros há 19 anos. Equipe lidera o Grupo 3 da Série D...

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 10:00

LanceNet

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Publicado em 

21 out 2020 às 10:00
Crédito: Canide Pereira/América-RN
O América-RN vive um grande momento na Série D do Campeonato Brasileiro. Após três rodadas iniciais sem vitórias, a equipe potiguar engatou quatro vitórias seguidas e assumiu a liderança do Grupo 3, com 14 pontos em sete rodadas. Essa sequência positiva não acontecia com o clube em competições nacionais há 19 anos. O momento foi muito celebrado por Paulinho Kobayashi.
Para o comandante do América de Natal o bom momento se deve ao grupo de jogadores, que tem acredito na filosofia de jogo implementada por ele.
- Essa sequência positiva de quatro vitórias é fruto do nosso trabalho. Os atletas acreditaram na nossa filosofia e estão desenvolvendo dentro de campo aquilo que passamos a eles nos treinos. O grupo está de parabéns pelos últimos resultados. Além disso, é um número expressivo as quatro vitórias pois o América não conseguia essa sequência há 19 anos em Brasileiros. Estamos no caminho certo - afirmou.
O próximo desafio do América-RN acontece nesta quarta-feira, novamente contra o Atlético de Cajazeiras, às 20h. Para Paulinho, o jogo em sequência com o mesmo adversário é importante para a equipe se preparar para desafios futuros na competição. Na partida anterior, vitória por 2 a 1.
- Novamente teremos o Atlético pela frente e será importante até pensando na próxima fase, que é jogos de ida e volta. Como temos o objetivo de levar o América para a Série C esse tipo de situação é um bom parâmetro para a classificação e até o acesso. Então vamos buscar mais uma vitória para das continuidade ao bom momento da equipe - finalizou.

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