Paulinho Kobayashi vibra com sequência de vitórias e marca importante no América-RN

Crédito: Canide Pereira/América-RN

O América-RN vive um grande momento na Série D do Campeonato Brasileiro. Após três rodadas iniciais sem vitórias, a equipe potiguar engatou quatro vitórias seguidas e assumiu a liderança do Grupo 3, com 14 pontos em sete rodadas. Essa sequência positiva não acontecia com o clube em competições nacionais há 19 anos. O momento foi muito celebrado por Paulinho Kobayashi.

Para o comandante do América de Natal o bom momento se deve ao grupo de jogadores, que tem acredito na filosofia de jogo implementada por ele.

- Essa sequência positiva de quatro vitórias é fruto do nosso trabalho. Os atletas acreditaram na nossa filosofia e estão desenvolvendo dentro de campo aquilo que passamos a eles nos treinos. O grupo está de parabéns pelos últimos resultados. Além disso, é um número expressivo as quatro vitórias pois o América não conseguia essa sequência há 19 anos em Brasileiros. Estamos no caminho certo - afirmou.

O próximo desafio do América-RN acontece nesta quarta-feira, novamente contra o Atlético de Cajazeiras, às 20h. Para Paulinho, o jogo em sequência com o mesmo adversário é importante para a equipe se preparar para desafios futuros na competição. Na partida anterior, vitória por 2 a 1.