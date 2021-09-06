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Paulinho Kobayashi comemora triunfo na Série C e já começa a pensar em duelo contra o Santa Cruz

Técnico destacou o desempenho do Altos-PI e exaltou tranquilidade no elenco...
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Publicado em 

06 set 2021 às 16:26

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 16:26

Crédito: Divulgação/Altos
O Altos deu um grande passo para a permanência na Série C do Campeonato Brasileiro. No último sábado (04), a equipe do técnico Paulinho Kobayashi venceu o Floresta, fora de casa, por 2 a 1. Kobayashi celebrou a vitória e a importância dos três pontos para o Jacaré na sequência da competição.- Primeiramente quero parabenizar a cada um dos nossos atletas. Foi uma partida muito difícil, concorrente direto na tabela e conseguimos vencer. Nossa equipe se comportou muito bem em campo, conseguimos desenvolver o nosso jogo e conseguir essa vitória muito importante para o restante da competição.
A vitória contra o Floresta, foi a primeira do Altos fora de casa na competição. A equipe do técnico Paulinho Kobayashi soma 18 pontos somados, 6 pontos a mais que a primeira equipe na zona de rebaixamento, a Jacuipense, que acumula 12 pontos ganhos. Paulinho destacou que essa vitória trouxe um pouco mais de tranquilidade para a preparação do jogo contra o Santa Cruz.- Essa vitória foi muito importante para a gente. Ela traz um pouco mais de tranquilidade para fazermos a nossa preparação para a partida contra o Santa Cruz, que será mais uma final para a gente. Infelizmente os resultados não vinham aparecendo e a gente vinha sofrendo com isso. Agora, com essa vitória fora de casa, além da tranquilidade, ganhamos ainda mais confiança para conseguirmos o objetivo - afirmou o treinador.

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