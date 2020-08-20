Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Paulinho fala sobre primeiras semanas no Pelotas e preparação para a Série D: 'Muita seriedade'
Paulinho fala sobre primeiras semanas no Pelotas e preparação para a Série D: 'Muita seriedade'

Volante, que também atua como zagueiro, chegou ao clube gaúcho na reta final do Estadual para ser um dos reforços visando a competição nacional
LanceNet

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 15:58

Crédito: Divulgação/EC Pelotas
O elenco do Pelotas segue firme na preparação para a estreia na Série D. O clube gaúcho, que está no Grupo 8, encara na primeira partida o Marcílio Dias em duelo previsto para acontecer no dia 20 de setembro. Uma das caras novas, que chegaram na reta final do Campeonato Gaúcho, mas com o intuito de reforçar o elenco para a competição nacional, foi Paulinho.
O jogador, que atua tanto como volante quanto como zagueiro, foi anunciado no fim do fim do mês passado. Nome que pertence ao EC Olímpia (fundado pelo jogador Anderson Talisca, que atua no futebol chinês pelo Guangzhou Evergrande) e que já defendeu o Bahia, ele falou sobre o início de trabalho no Pelotas.
- Estou muito feliz em poder fazer parte de um grande clube. As primeiras semanas aqui no Pelotas vem sendo bastante tranquilas. Claro que o clima é o principal ponto a ser adaptado, uma vez que venho da Bahia, mas é algo comum no futebol esse tipo de situação. Estou me dedicando bastante nos treinamentos, já que cheguei com o elenco estando em atividade. Mas graças a Deus está tudo bem - afirmou o defensor que também falou sobre a expectativa para a Série D:
- Estamos trabalhando com muita seriedade para chegarmos bem na estreia na Série D. Nosso grupo é bem focado, unido. Tenho certeza que temos condições de fazer uma ótima campanha e ajudar o Pelotas nessa caminhada.
Paulinho está emprestado ao Pelotas até o fim da Série D.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados