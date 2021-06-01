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futebol

Paulinho fala sobre bom momento com o Rio Branco-ES na Série D

Atacante é o principal nome do clube na disputa da quarta divisão do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

01 jun 2021 às 20:36

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 20:36

Crédito: Divulgação / Rio Branco-ES
Principal nome do Rio Branco-ES, o atacante Paulinho, ex-Flamengo, Santos e Vitória, destacou a ótima fase que vive no clube. Feliz com essa evolução, o jogador revelou que vem fazendo um trabalho intenso com a camisa alvinegra. O clube está na fase de grupos do Campeonato Brasileiro da Série D.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão da Série D-2021 clicando aqui
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GALERIA> Valentim não foi o único: veja técnicos que foram demitidos no início do BR
- Tenho feito um trabalho muito forte ao longo dos últimos meses para continuar crescendo de produção e mantendo um nível alto de atuação com a camisa do clube. É isso que vem acontecendo. Estou muito feliz com essa fase positiva - disse.
De acordo com o atleta, a meta do grupo é fazer um ótimo segundo semestre.
- Vamos continuar trabalhando muito para crescermos e melhorarmos nosso desempenho em campo no clube. O grupo sabe do seu potencial e do quanto pode evoluir - concluiu..

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