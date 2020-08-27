Paulinho exalta estreia na Champions e projeta temporada no Midtjylland

Campeão dinamarquês com o Midtjylland na última temporada, o lateral-esquerdo Paulinho comemorou seu primeiro jogo de Liga dos Campeões na carreira. O brasileiro estreou na competição na vitória por 1 a 0 contra o Ludogorets, da Bulgária, em jogo válido pela fase prévia. O defensor revelou a emoção em debutar na Champions e falou sobre a importância do triunfo na última quarta-feira.- A sensação é inexplicável de ter a oportunidade de jogar uma Liga dos Campeões. A gente trabalha sempre para estar jogando em alto nível e busca jogar os melhores campeonatos do mundo. Fico muito feliz com a estreia, mas é só nosso primeiro passo para alcançar a qualificação à fase de grupos - disse.