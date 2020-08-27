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Paulinho exalta estreia na Champions e projeta temporada no Midtjylland

Brasileiro estreou na competição europeia na vitória por 1 a 0 contra o Ludogorets, da Bulgária, pela segunda pré-eliminatória do torneio continental...

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 15:36

LanceNet

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Publicado em 

27 ago 2020 às 15:36
Crédito: Divulgação / Midtjylland
Campeão dinamarquês com o Midtjylland na última temporada, o lateral-esquerdo Paulinho comemorou seu primeiro jogo de Liga dos Campeões na carreira. O brasileiro estreou na competição na vitória por 1 a 0 contra o Ludogorets, da Bulgária, em jogo válido pela fase prévia. O defensor revelou a emoção em debutar na Champions e falou sobre a importância do triunfo na última quarta-feira.- A sensação é inexplicável de ter a oportunidade de jogar uma Liga dos Campeões. A gente trabalha sempre para estar jogando em alto nível e busca jogar os melhores campeonatos do mundo. Fico muito feliz com a estreia, mas é só nosso primeiro passo para alcançar a qualificação à fase de grupos - disse.
Contratado em julho de 2019 pelo clube dinamarquês, Paulinho está indo para seu segundo ano no futebol europeu. O lateral-esquerdo disse esperar manter a boa sequência de jogos que vinha tendo na reta final e acredita que pode crescer ainda mais no Velho Continente.
- Minha expectativa para a segunda temporada na Europa é ter uma sequência de jogos, assim como eu terminei na última. Espero ajudar meus companheiros e poder agregar o máximo com eles dentro de campo. Acho que esse ano vai ser muito importante para o meu crescimento no futebol europeu.

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