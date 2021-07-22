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Paulinho é anunciado como novo reforço do Al Ahli, da Arábia Saudita

Nova equipe do meio-campista terminou apenas na 8ª colocação do último Campeonato Saudita e brasileiro irá enfrentar técnicos Fabio Carille e Mano Menezes...
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Publicado em 

22 jul 2021 às 14:12

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 14:12

Crédito: Paulinho vinha treinando no Brasil (Reprodução/Red Bull Bragantino
O meia Paulinho foi anunciado como novo reforço do Al Ahli, da Arábia Saudita, nesta quinta-feira. O atleta estava livre no mercado após rescindir seu contrato com o Guangzhou Evergrande, da China, por não poder entrar no país devido as restrições causadas pela Covid-19.Na última temporada, a nova equipe do brasileiro terminou o Campeonato Saudita na modesta 8ª colocação e não conseguiu vaga para disputar a Champions League da Ásia. O meia irá encontrar com o brasileiro Dankler no plantel.
Após ficar livre no mercado, Paulinho foi alvo de especulação no Corinthians e Grêmio, mas nenhuma negociação avançou. O alto salário cobrado pelo atleta foi a principl barreira para que o jogador não permanecesse no Brasil após um longo período em que passou treinando em São Paulo.

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