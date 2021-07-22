Paulinho é anunciado como novo reforço do Al Ahli, da Arábia Saudita

O meia Paulinho foi anunciado como novo reforço do Al Ahli, da Arábia Saudita, nesta quinta-feira. O atleta estava livre no mercado após rescindir seu contrato com o Guangzhou Evergrande, da China, por não poder entrar no país devido as restrições causadas pela Covid-19.Na última temporada, a nova equipe do brasileiro terminou o Campeonato Saudita na modesta 8ª colocação e não conseguiu vaga para disputar a Champions League da Ásia. O meia irá encontrar com o brasileiro Dankler no plantel.