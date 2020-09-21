Paulinho, do Midtjylland, projeta duelo contra o Slavia Praga pela Liga dos Campeões da Europa

Crédito: Paulinho em ação pelo Midtjylland, da Dinamarca (Fotos: Divulgação / Midtjylland

Em busca de uma vaga à fase de grupos da Liga dos Campeões, o lateral-esquerdo Paulinho, do Midtjylland, fez uma projeção do confronto diante do Slavia Praga, nesta terça-feira, pelo jogo de ida dos playoffs da competição europeia.

Com a expectativa alta para o duelo, o jogador espera que a equipe possa repetir as boas atuações que fez nos últimos jogos do campeonato. Nas fases anteriores, o Midtjylland bateu o Ludogorets, da Bulgária, por 1 a 0, e o Young Boys, da Suíça, pelo placar de 3 a 0.

- A expectativa para essa partida é enorme assim como foi nas fases anteriores. O intuito é manter o bom desempenho que tivemos contra o Ludogorets e Young Boys. Estamos a dois jogos do nosso objetivo e vamos encarar com o pensamento de poder nos classificarmos para a fase de grupos das Champions - disse.

O lateral-esquerdo tem uma motivação a mais para o duelo de 180 minutos contra a equipe tcheca. Isso porque Paulinho pode ajudar o Midtjylland a alcançar o feito inédito de melhor campanha na história do clube na Champions League.