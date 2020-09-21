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Paulinho, do Midtjylland, projeta duelo contra o Slavia Praga pela Liga dos Campeões da Europa

Brasileiro pode levar clube dinamarquês pela primeira vez à fase de grupos da competição...

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 19:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 set 2020 às 19:13
Crédito: Paulinho em ação pelo Midtjylland, da Dinamarca (Fotos: Divulgação / Midtjylland
Em busca de uma vaga à fase de grupos da Liga dos Campeões, o lateral-esquerdo Paulinho, do Midtjylland, fez uma projeção do confronto diante do Slavia Praga, nesta terça-feira, pelo jogo de ida dos playoffs da competição europeia.
Com a expectativa alta para o duelo, o jogador espera que a equipe possa repetir as boas atuações que fez nos últimos jogos do campeonato. Nas fases anteriores, o Midtjylland bateu o Ludogorets, da Bulgária, por 1 a 0, e o Young Boys, da Suíça, pelo placar de 3 a 0.
- A expectativa para essa partida é enorme assim como foi nas fases anteriores. O intuito é manter o bom desempenho que tivemos contra o Ludogorets e Young Boys. Estamos a dois jogos do nosso objetivo e vamos encarar com o pensamento de poder nos classificarmos para a fase de grupos das Champions - disse.
O lateral-esquerdo tem uma motivação a mais para o duelo de 180 minutos contra a equipe tcheca. Isso porque Paulinho pode ajudar o Midtjylland a alcançar o feito inédito de melhor campanha na história do clube na Champions League.
- A sensação de poder entrar para a história de um clube que nunca disputou uma fase de grupos da Champions League é uma motivação a mais. Até mesmo para a nossa carreira, a gente sempre almeja disputar campeonatos como esse. Com certeza vamos com o pensamento de ir atrás dos nossos objetivos e cravar de vez o nosso nome na história do clube - ressaltou.

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