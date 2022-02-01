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futebol

Paulinho, do Bayer Leverkusen, está recuperado da Covid-19 e pode enfrentar o Borussia Dortmund

O Leverkusen vai enfrentar o Borussia Dortmund fora de casa neste domingo pela 21ª rodada da Bundesliga
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Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 16:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 fev 2022 às 16:39
O Bayer Leverkusen informou nesta terça-feira que o brasileiro Paulinho está recuperado da Covid-19 e voltou aos treinamentos. O atacante vai recuperar a melhor forma nesses dias para ter condições de jogo no domingo, quando a equipe vai enfrentar o Borussia Dortmund.> Imagens fortes: namorada de jogador do Manchester United expõe fotos e vídeos de violência doméstica
Bayern de Munique, em primeiro lugar, e Borussia Dortmund, em segundo, estão isolados nas primeiras colocações da tabela da Bundesliga. Logo depois, vem o Bayer Leverkusen, com oito pontos de desvantagem para o Dortmund. O confronto, pela Bundesliga, está marcado para o domingo, às 11h30, no Signal Iduna Park.
Na atual temporada, Paulinho atuou em 18 partidas pelo Bayer Leverkusen e contribuiu com duas assistências. O atacante brasileiro vem ganhando mais oportunidades na equipe comandada por Gerardo Seoane.
Crédito: PaulinhoestádevoltaaostreinamentosdoBayerLeverkusen(Divulgação/BayerLeverkusen

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