Paulinho brilha e lidera Leixões em mais uma vitória na Liga Revelação

Crédito: Leixões/ Divulgação

O atacante Paulinho foi o nome da vitória da sua equipe na Liga Revelação, o Campeonato Português sub-23. O brasileiro foi o autor de um dos gols da goleada do Leixões sobre o Belenenses, 5 a 0. O jogador não escondeu a felicidade de ter deixado a equipe a um empate da conquista do título da competição.

Veja a tabela do PortuguêsCarioca, Paulinho começou a carreira no Boavista do Rio de Janeiro e depois se transferiu para o América Mineiro. Após se destacar na equipe, atraiu os olhares do futebol europeu. Além do Leixões, defendeu o Gil Vicente, também de Portugal. Neste segundo ano em terras portuguesas, pode ganhar o título da principal competição nacional de base sendo protagonista.

- Fico feliz de estar contribuído para o título, hoje foi com o gol. Acho que acaba sendo uma soma. Quando o coletivo é forte, as individualidades aparecem. Estou conseguindo ir bem quando tenho as oportunidades. O gol, é consequência de um trabalho longo. É manter os pés no chão e consolidar o título no próximo jogo - disse, completando.

- É mais um passo importante para minha carreira, se conquistar um troféu desses. Minha segunda temporada aqui e me sinto cada vez melhor em todos os sentidos. Fazer minha formação aqui em Portugal me fez crescer bastante em todos os aspectos. E acredito que posso muito mais - concluiu.