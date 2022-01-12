futebol

Paulinho brilha e garante classificação do Sport na Copinha

Atacante foi o principal jogador do Leão na partida...
LanceNet

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 19:52

Nesta quarta-feira (12), Sport e Linense protagonizaram uma bela partida pela Copinha no estádio Gilbertão. Em duelo bem movimentado, mas sem grandes finalizações, Paulinho acertou um lindo chute na segunda etapa e abriu o placar. No fim, Cícero matou a classificação.
Agora, o Sport encara o Mirassol, que venceu o Atlético-MG, por 3 a 1. A data e horário da partida válida pelas oitavas de final da Copinha, ainda será divulgado pela Federação Paulista de Futebol. BOM JOGO!A primeira etapa foi bem movimentada, com as equipes tendo boas oportunidades de marcar, mas os goleiros foram protagonistas.
O Sport aproveitou as jogadas em velocidade e quase marcou em jogada trabalhada. O Linense, com o apoio da torcida, quase abriu o placar na reta final, mas o goleiro do Leão defendeu.
ABRIU O PLACAR!A segunda etapa também foi animada e o Sport quase abriu o placar após bobeira da zaga paulista. Welberty aproveitou, arriscou e mandou para fora.
O duelo estava bom, com as equipes conseguindo contragolpes e fazendo boas movimentações, mas não conseguiram finalizar com perigo. Até que aos 16 minutos, Paulinho foi acionado em velocidade, levou para esquerda e chutou da entrada da área, a bola desviou e morreu no fundo das redes.
PARA MATAR!Logo depois, em linda jogada individual de Francisco, o atacante Welberty recebeu na pequena área, com condições de marcar, mas chutou para fora. No finalzinho, Cícero anotou o segundo gol do Sport e decretou a classificação.FICHA TÉCNICA DA PARTIDA Linense 0 x 2 Sport Local: estádio Gilbertão, em Lins-SPData/horário: 12 de janeiro de 2021, às 18h (horário de Brasília)Gols marcados: Paulinho (16/2T) (0-1), Cícero (47'2T) (0-2)Cartões amarelos:
Linense: Henrique Guedes; Luis Vinicius, Tiago, Deivid Vinicius, Marcio (Vitinho - intervalo); Paulo Henrique, Patrique, Guilherme; Luan Henrique, Gabriel (Felipe - intervalo), Alisson
Sport: Adriano; Diego (Cícero 30'/2T), Matheus Baraka, Nassom, Caíque; Marcelo Ajul, Fábio, Charles Eduardo, Francisco; Welberty, Paulinho (Leoni - 26'/2T)
Crédito: LinensexSport-Copinha2022(Foto:Reprodução/ElevenSports

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

sport
Recomendado para você

Imagem de destaque
Fraldinha: 5 receitas clássicas com o corte bovino
Imagem de destaque
Adolescente invade a contramão, atinge ônibus e fica ferido em Colatina
Imagem de destaque
Homem é morto a tiros por suspeitos em carro em Linhares

