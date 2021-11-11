Paulinho Boia se despede do São Paulo: 'Levarei no meu coração'

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O atacante Paulinho Boia se despediu do São Paulo nesta quinta-feira (11). Vendido ao Metalist-UCR após empréstimo para o Juventude, o jogador agradeceu ao Tricolor pelos dez anos em que defendeu o clube, desde as categorias de base até a equipe profissional. A negociação gira em torno de 1,8 milhão de euros (cerca de R$ 11,6 milhões, na cotação atual). - Com o começo de um novo ciclo na minha carreira, não podia deixar de agradecer ao São Paulo Futebol Clube por tudo que vivemos juntos. Cheguei jovem em Cotia, um garoto com o sonho de um dia poder vestir aquela camisa tão especial. Lutei, treinei e me dediquei para que esse sonho um dia se tornasse realidade. Jogar no Morumbi lotado, ouvir o barulho do nosso torcedor, foram momentos inesquecíveis. Cada segundo desses mais de 100 jogos, entre a base e o profissional, foram especiais e levarei tudo no meu coração, não importa o lugar que eu esteja desse mundo - escreveu Boia.

Boia é cria das categorias de base do São Paulo e estreou nos profissionais em 2018. Passou por diversos clubes por empréstimo, como o Portimonense, de Portugal e o São Bento. Sob o comando do técnico Fernando Diniz, chegou a jogar 22 partidas, mas com a chegada de Crespo, perdeu espaço.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021! - Agora um pouquinho mais de longe sigo como torcedor desse clube que chamo de segunda casa. Cheguei no CT de Cotia pela porta da frente quando ainda era uma criança, e depois de 10 anos sai um homem realizado, fazendo valer todo o investimento que o clube fez em mim. Muito obrigado, São Paulo! - completou o jovem de 23 anos.