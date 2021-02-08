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futebol

Paulinho Boia fará artroscopia no joelho e não tem prazo de retorno

Atacante vem tendo limitações na sua movimentação e não treina desde a última semana. Tricolor não deu uma estimativa de volta, mas período de recuperação deve ser curto...

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 17:18

LanceNet

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Publicado em 

08 fev 2021 às 17:18
Crédito: Rubens Chiri/São Paulo FC
O atacante Paulinho Boia será submetido a artroscopia no joelho direito na próxima quarta-feira (10) para a retirada de um corpo livre, conforme divulgou o São Paulo em nota oficial no seu site.
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Com dores que bloqueavam a movimentação, o jogador não treina desde a última semana e estava entregue aos cuidados do departamento médico do clube, que optou pela intervenção cirúrgica.
SIMULE OS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃOApós realizar exames de ressonância magnética, foi detectada a necessidade da pequena cirurgia que deverá afastar o atleta dos gramados por um curto período de tempo. O São Paulo não deu um prazo exato de retorno do ponta.
Revelado em Cotia, Paulinho Boia já disputou 29 jogos pelo time principal, sendo 20 na atual temporada. Ele já foi emprestado para o Portimonense, de Portugal e o São Bento, onde disputou a Série B de 2019.

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