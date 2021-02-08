Paulinho Boia fará artroscopia no joelho e não tem prazo de retorno

Crédito: Rubens Chiri/São Paulo FC

O atacante Paulinho Boia será submetido a artroscopia no joelho direito na próxima quarta-feira (10) para a retirada de um corpo livre, conforme divulgou o São Paulo em nota oficial no seu site.

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Com dores que bloqueavam a movimentação, o jogador não treina desde a última semana e estava entregue aos cuidados do departamento médico do clube, que optou pela intervenção cirúrgica.

SIMULE OS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃOApós realizar exames de ressonância magnética, foi detectada a necessidade da pequena cirurgia que deverá afastar o atleta dos gramados por um curto período de tempo. O São Paulo não deu um prazo exato de retorno do ponta.