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futebol

Paulinho acerta renovação com o Al Arabi e comemora: ´Vamos surpreender´

Após se destacar no Al Arabi na última temporada, atacante brasileiro renovou com o clube do Qatar...

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 17:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 jun 2021 às 17:14
Crédito: Divulgação / Al Arabi
Destaque do Al Arabi (EAU) na última temporada, o atacante Paulinho renovou seu vínculo com a equipe dos Emirados Árabes nesta quarta-feira. O jogador assinou o novo contrato e posou para fotos ao lado de seu empresário, Erick Palazzi, e da direção do clube. Após a formalização do acordo, Paulinho falou sobre as expectativas para a nova temporada.Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!- Estou muito feliz, muito contente pela oportunidade de estar ficando mais uma temporada no Al Arabi (EAU). Essa primeira temporada foi muito boa. De aprendizado. Só esperar coisas boas para a próxima. Trabalhar forte para fazer um ano brilhante - falou o atleta.
Paulinho teve um grande desempenho na última temporada. O jogador atuou em 21 partidas, marcando sete gols, além de nove assistências e dois pênaltis sofridos. O Al Arabi (EAU) está na UAE Division 1 e busca o acesso para a elite do futebol dos Emirados Árabes.
- Agradeço a confiança e vamos surpreender. Vimos que podemos chegar longe e agora vamos lutar para ter um desempenho ainda melhor - disse o jogador brasileiro.

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