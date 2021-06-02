Paulinho acerta renovação com o Al Arabi e comemora: ´Vamos surpreender´

Destaque do Al Arabi (EAU) na última temporada, o atacante Paulinho renovou seu vínculo com a equipe dos Emirados Árabes nesta quarta-feira. O jogador assinou o novo contrato e posou para fotos ao lado de seu empresário, Erick Palazzi, e da direção do clube. Após a formalização do acordo, Paulinho falou sobre as expectativas para a nova temporada.Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!- Estou muito feliz, muito contente pela oportunidade de estar ficando mais uma temporada no Al Arabi (EAU). Essa primeira temporada foi muito boa. De aprendizado. Só esperar coisas boas para a próxima. Trabalhar forte para fazer um ano brilhante - falou o atleta.