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futebol

Paul Pogba pode se tornar jogador mais bem pago da Premier League

Segundo a imprensa inglesa, Diabos Vermelhos buscam renovação de contrato com o meio-campista francês. Vínculo atual termina em 2022...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 jun 2021 às 10:46

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 10:46

Crédito: Pogba pode estender sua permanência na Inglaterra (PETER POWELL / POOL / AFP
O Manchester United pode fazer de Paul Pogba o jogador com maior salário da Premier League. Segundo o "The Sun", os Diabos Vermelhos cogitam pagar 400 mil libras (R$ 2,7 milhões) por semana para que o francês renove por mais cinco temporadas com a equipe de Solskjaer.Atualmente, o camisa seis recebe cerca de 300 mil libras (R$ 2 milhões) semanais e está em seu último ano de contrato com o clube inglês. No entanto, as conversas por um acordo só devem acontecer após a disputa da Eurocopa já que o atleta está com a França e focado no torneio.
> Veja a tabela da Eurocopa
Pogba está em uma posição confortável para exigir uma oferta grande do Manchester United. Caso a proposta contratual não o agrade, o jogador deixará Old Trafford sem custos na próxima temporada, o que signifcaria um grande prejuízo para os Red Devils.
O clube inglês não possui a melhor relação com Mino Raiola, empresário do francês. O agente já admitiu que a saída do atleta é uma possibilidade. Neste momento, Juventus e Real Madrid aparecem como os principais candidatos para o meia.

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