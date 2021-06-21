Paul Pogba pode se tornar jogador mais bem pago da Premier League

O Manchester United pode fazer de Paul Pogba o jogador com maior salário da Premier League. Segundo o "The Sun", os Diabos Vermelhos cogitam pagar 400 mil libras (R$ 2,7 milhões) por semana para que o francês renove por mais cinco temporadas com a equipe de Solskjaer.Atualmente, o camisa seis recebe cerca de 300 mil libras (R$ 2 milhões) semanais e está em seu último ano de contrato com o clube inglês. No entanto, as conversas por um acordo só devem acontecer após a disputa da Eurocopa já que o atleta está com a França e focado no torneio.