Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Paul Pogba, do Manchester United, brinca com interesse do PSG: 'Não tenho o número do presidente'
futebol

Paul Pogba, do Manchester United, brinca com interesse do PSG: 'Não tenho o número do presidente'

Meio-campista do Manchester United brincou sobre um suposto interesse do Paris Saint-Germain em contratá-lo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 jun 2021 às 15:19

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 15:19

Crédito: CLIVE BRUNSKILL / POOL / AFP
Meio-campista do Manchester United, o francês Paul Pogba, comentou sobre um suposto interesse que o Paris Saint-Germain tem em contratá-lo nesta janela de transferências. O jogador brincou com os rumores e garantiu estar focado na Eurocopa.
Veja a tabela da Eurocopa- Contactos com o PSG? Tenho mais um ano de contrato, todo mundo sabe. Ainda não tive proposta concreta para renovar, mas ainda sou jogador do United. Agora só penso na Euro, estou concentrado. Tenho mais experiência do que antes, estou focado no presente e o presente é a Euro - disse Paul Pogba.
Em sequência, o meio-campista do Manchester United, conhecido por seu bom humor nas redes sociais em entrevistas, brincou com o interesse do Paris Saint-Germain e despistou sobre transferir-se para o clube francês nesta janela de transferências.
- Tenho um empresário que trata dessas coisas, e não tenho o número do presidente Nasser (Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain) - brincou o jogador do Manchester United.
A França estreia na Eurocopa nesta terça-feira, às 16h (de Brasília), em partida contra a Alemanha, na Allianz Arena, em Munique.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

manchester united
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados