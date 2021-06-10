Paul Pogba, do Manchester United, brinca com interesse do PSG: 'Não tenho o número do presidente'

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Meio-campista do Manchester United, o francês Paul Pogba, comentou sobre um suposto interesse que o Paris Saint-Germain tem em contratá-lo nesta janela de transferências. O jogador brincou com os rumores e garantiu estar focado na Eurocopa.

Veja a tabela da Eurocopa- Contactos com o PSG? Tenho mais um ano de contrato, todo mundo sabe. Ainda não tive proposta concreta para renovar, mas ainda sou jogador do United. Agora só penso na Euro, estou concentrado. Tenho mais experiência do que antes, estou focado no presente e o presente é a Euro - disse Paul Pogba.

Em sequência, o meio-campista do Manchester United, conhecido por seu bom humor nas redes sociais em entrevistas, brincou com o interesse do Paris Saint-Germain e despistou sobre transferir-se para o clube francês nesta janela de transferências.

- Tenho um empresário que trata dessas coisas, e não tenho o número do presidente Nasser (Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain) - brincou o jogador do Manchester United.