Paul Pogba, do Manchester United, avança em negociações com o PSG

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O meio-campista Paul Pogba, do Manchester United, pode deixar a equipe inglesa nesta janela de transferências. Alvo do Paris Saint-Germain, o francês encontra-se com a renovação de seu contrato estagnada com os 'Diabos Vermelhos'.

Veja a tabela do InglêsSegundo o site inglês 'The Athletic', o Paris Saint-Germain estaria disposto a pagar um total de 60 milhões de euros (R$ 365 milhões de reais na cotação atual da moeda) ao Manchester United para contar com Paul Pogba a partir desta temporada.

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Além da alta taxa a ser paga pelo Paris Saint-Germain ao Manchester United, o clube francês também deve oferecer um salário semanal avaliado em 350 mil euros ao jogador, além de ter que pagar uma taxa ao agente do atleta, Mino Raiola.

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Ainda assim, o jornalista britânico Andy Mitten, também do 'The Athletic', garante que Pogba vai renovar com o Manchester United apenas se receber um supersalário. O clube deseja manter o francês, mas não pretende torná-lô o jogador mais bem pago do mundo.