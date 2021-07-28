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Paul Pogba, do Manchester United, avança em negociações com o PSG

Meio-campista francês do Manchester United pode deixar a equipe inglesa para assinar com o Paris Saint-Germain...

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 17:42

LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2021 às 17:42
Crédito: CLIVE BRUNSKILL / POOL / AFP
O meio-campista Paul Pogba, do Manchester United, pode deixar a equipe inglesa nesta janela de transferências. Alvo do Paris Saint-Germain, o francês encontra-se com a renovação de seu contrato estagnada com os 'Diabos Vermelhos'.
Veja a tabela do InglêsSegundo o site inglês 'The Athletic', o Paris Saint-Germain estaria disposto a pagar um total de 60 milhões de euros (R$ 365 milhões de reais na cotação atual da moeda) ao Manchester United para contar com Paul Pogba a partir desta temporada.
+ Marcelo despede-se de Varane, novo reforço do Manchester United: 'Vou sentir a sua falta'
Além da alta taxa a ser paga pelo Paris Saint-Germain ao Manchester United, o clube francês também deve oferecer um salário semanal avaliado em 350 mil euros ao jogador, além de ter que pagar uma taxa ao agente do atleta, Mino Raiola.
+ Confira oito nomes que podem sair do Manchester United
Ainda assim, o jornalista britânico Andy Mitten, também do 'The Athletic', garante que Pogba vai renovar com o Manchester United apenas se receber um supersalário. O clube deseja manter o francês, mas não pretende torná-lô o jogador mais bem pago do mundo.
Recentemente, o Manchester United anunciou a contratação do zagueiro francês Raphael Varane, ex-Real Madrid. Os 'Diabos Vermelhos' já haviam anunciado a contratação do ponta-direito Jadon Sancho, que atuava pelo Borussia Dortmund.

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