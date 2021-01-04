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futebol

Pau Torres é opção para a zaga do Real Madrid na próxima temporada

Zagueiro do Villarreal é jovem e é peça chave de Unai Emery e Luis Enrique no clube e na seleção espanhola. Zaga do Real Madrid é uma incógnita para próxima época...
LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2021 às 11:04

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 11:04

Crédito: AFP
Apesar da crise financeira, o Real Madrid segue atento no mercado, principalmente observando jogadores para o sistema defensivo. Além de Alaba, a rádio “COPE” destaca que Pau Torres, do Villarreal, é uma das principais opções do técnico Zidane. Até o momento, o contrato do líder e capitão Sergio Ramos não foi renovado.O valor do atleta está na casa dos 50 milhões de euros (R$ 318 milhões), mas os merengues possuem boa relação com o Submarino Amarelo e podem tentar reduzir o preço. O defensor se encaixa nos moldes da equipe, uma vez que é jovem, com apenas 23 anos, e mantém consistência tanto no clube quanto na seleção espanhola, titular em seis dos últimos seis jogos com Luis Enrique.
> Veja a tabela do Campeonato Espanhol
A zaga do Real Madrid para a próxima temporada é uma incógnita, uma vez que além da possível saída de Ramos, Varane também é especulado em equipes da Premier League. Nacho tem contrato até 2022 e talvez não renove sua estadia, enquanto Militão não tem muitas oportunidades com o técnico Zidane.

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