Pau Torres é opção para a zaga do Real Madrid na próxima temporada

Apesar da crise financeira, o Real Madrid segue atento no mercado, principalmente observando jogadores para o sistema defensivo. Além de Alaba, a rádio “COPE” destaca que Pau Torres, do Villarreal, é uma das principais opções do técnico Zidane. Até o momento, o contrato do líder e capitão Sergio Ramos não foi renovado.O valor do atleta está na casa dos 50 milhões de euros (R$ 318 milhões), mas os merengues possuem boa relação com o Submarino Amarelo e podem tentar reduzir o preço. O defensor se encaixa nos moldes da equipe, uma vez que é jovem, com apenas 23 anos, e mantém consistência tanto no clube quanto na seleção espanhola, titular em seis dos últimos seis jogos com Luis Enrique.