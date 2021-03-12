Patrocinense x Atlético-MG. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Patrocinense e Atlético-MG entram em campo neste sábado, 13 de março, às 16h30, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro, no Independência. A partida será no Horto com o time de Patrocínio sendo o mandante, porque o clube do interior não pode receber jogos devido a uma restrição sanitária para combater o coronavírus. Patrocínio está na Onda Roxa, que endureceu as medidas para evitar o aumento do contágio. Com essa comodidade, o Galo jogará em casa, mesmo sendo visitante. E, a equipe alvinegra será comandada por Lucas Gonçalves, já que Cuca segue fora, cuidado da mãe, que luta contra a Covid-19. Ela está no CTI e inspira cuidados. A equipe terá mais uma vez uma formação com jovens da base, mesclada com atletas que jogaram pouco na temporada passada. Hulk deve estar em campo novamente. Nacho Fernández ainda não, pois está se condicionando fisicamente, apesar de estar liberado para atuar. Já o time do interior, que está em sexto, com quatro pontos, busca se aproximar do G4 diante do líder invicto da competição até o momento. O Atlético marcou nove pontos em três jogos.