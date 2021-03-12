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Patrocinense x Atlético-MG. Onde assistir, prováveis times e desfalques

O duelo entre Galo e a equipe do interior será em BH, porque Patrocínio está com medidas restritivas devido a Covid-19 e não pode receber eventos...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 20:54

LanceNet

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Publicado em 

12 mar 2021 às 20:54
Crédito: O time alvinegro tentará manter a liderança e a invencibilidade no Estadual-(Alessandra Torres/Photo Premium
Patrocinense e Atlético-MG entram em campo neste sábado, 13 de março, às 16h30, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro, no Independência. A partida será no Horto com o time de Patrocínio sendo o mandante, porque o clube do interior não pode receber jogos devido a uma restrição sanitária para combater o coronavírus. Patrocínio está na Onda Roxa, que endureceu as medidas para evitar o aumento do contágio. Com essa comodidade, o Galo jogará em casa, mesmo sendo visitante. E, a equipe alvinegra será comandada por Lucas Gonçalves, já que Cuca segue fora, cuidado da mãe, que luta contra a Covid-19. Ela está no CTI e inspira cuidados. A equipe terá mais uma vez uma formação com jovens da base, mesclada com atletas que jogaram pouco na temporada passada. Hulk deve estar em campo novamente. Nacho Fernández ainda não, pois está se condicionando fisicamente, apesar de estar liberado para atuar. Já o time do interior, que está em sexto, com quatro pontos, busca se aproximar do G4 diante do líder invicto da competição até o momento. O Atlético marcou nove pontos em três jogos.
FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​PATROCINENSE X ATLÉTICO-MG Data: 13 de março de 2021Horário: 16h30 (de Brasília)Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG)Árbitro: Igor Júnio BenevenutoAssistentes: Marcus Vinícius Gomes e Samuel Soares SilvaOnde assistir: PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM
PATROCINENSE (Técnico: Thiago Oliveira)​Thiago Passos; Ferrugem, Alisson, Breno Cézar e Caíque; Éverton, Íkaro, Fernando e Cesinha; Jeam e Wallace.
Desfalques: sem desfalques
ATLÉTICO-MG (Técnico: Lucas Gonçalves)Rafael; Mariano, Igor Rabello, Gabriel e Dodô; Dylan, Zaracho e Calebe; Hulk, Marrony e Diego Tardelli.
Desfalques: sem desfalques

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