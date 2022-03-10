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Patrocinadora rompe contrato com o Chelsea e exige que marca seja retirada da camisa imediatamente

Empresa 'Three', do ramo de telefonia e rede móvel da Irlanda, tomou a decisão após o anúncio das sanções do governo britânico a Roman Abramovich, dono do Chelsea...
LanceNet

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Publicado em 

10 mar 2022 às 15:25

Publicado em 10 de Março de 2022 às 15:25

Patrocinadora do Chelsea desde 2020, a empresa de telefonia e rede móvel "Three" rescindiu o contrato com os Blues nesta quinta-feira, depois que o governo britânico anunciou sanções contra Roman Abramovich, dono da equipe londrina, que tem ligações com Vladimir Putin. O motivo, é claro, é a recente guerra entre Rússia e Ucrânia.O grupo irlandês exigiu a remoção imediata de seu logotipo, um número "3" estilizado, dos uniformes do clube. Um funcionário do Chelsea, responsável pela rouparia, ficou com incumbência de arrumar tecidos azuis para cobrir a marca antes da partida contra o Norwich, nesta quinta, às 16h30 (de Brasília).
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
- À luz das sanções recentemente anunciadas pelo governo, solicitamos que o Chelsea Football Club suspendesse temporariamente nosso patrocínio ao clube, incluindo a remoção de nossa marca das camisas e do estádio até novo aviso - declarou um representante da "Three".
+ Venda do Chelsea é barrada após sanção contra Abramovich: saiba clubes com donos ou patrocinadores russos
Nike, Trivago, Cadbury, EA Sports, Fiserv, Hublot, Go Markets, Hyundai, Levy Restaurants, Pari Match, MSC Cruzeiros, Singha, Sure, Vitality Health Insurance, Yokohoma Tires e Zapp são outras marcas que também têm acordos com o Chelsea. Algumas já estão reavaliando os contratos.
Crédito: Chelseaépatrocinadopela'Three'desde2020eexibelogoemformade'número3'nacamisa(Foto:GLYNKIRK/AFP

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