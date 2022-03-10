Patrocinadora rompe contrato com o Chelsea e exige que marca seja retirada da camisa imediatamente

Patrocinadora do Chelsea desde 2020, a empresa de telefonia e rede móvel "Three" rescindiu o contrato com os Blues nesta quinta-feira, depois que o governo britânico anunciou sanções contra Roman Abramovich, dono da equipe londrina, que tem ligações com Vladimir Putin. O motivo, é claro, é a recente guerra entre Rússia e Ucrânia.O grupo irlandês exigiu a remoção imediata de seu logotipo, um número "3" estilizado, dos uniformes do clube. Um funcionário do Chelsea, responsável pela rouparia, ficou com incumbência de arrumar tecidos azuis para cobrir a marca antes da partida contra o Norwich, nesta quinta, às 16h30 (de Brasília).