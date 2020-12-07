Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Patrocinadora está disposta a bancar salário para Cristiano Ronaldo retornar ao Manchester United
futebol

Patrocinadora está disposta a bancar salário para Cristiano Ronaldo retornar ao Manchester United

Chevrolet avalia que a volta do português ao clube teria um impacto
financeiro positivo e acredita que a Jeep lucrou após a chegada do craque na Juventus...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 dez 2020 às 12:29

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 12:29

Crédito: AFP
Sonhando com o retorno de Cristiano Ronaldo, o Manchester United pode ter um trunfo em mãos. De acordo com a revista "Auto Esporte", a Chevrolet, patrocinadora master do clube inglês, acredita que o craque português teria um impacto financeiro positivo na Inglaterra.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUEA Chevrolet acredita que com a chegada do craque na Juventus, a Jeep teve um impacto positivo. Porém, após a pandemia do coronavírus, a Velha Senhora está disposta a abrir mão do jogador pelos seus altos salários.
Cristiano Ronaldo atuou em seis temporadas no Manchester United. Em 2008, conquistou o prêmio da Fifa de Melhor Jogador do Mundo. Pelo clube inglês, venceu três Premier League e uma Champions.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pela primeira vez, lista tríplice para o TRE-ES vai ser composta só por mulheres
Imagem de destaque
Governo quer liberar R$ 7 bilhões do FGTS a 10 milhões de trabalhadores, diz ministro
Imagem de destaque
Proteína vegetal: 5 receitas leves e saudáveis para almoço e jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados