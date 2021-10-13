Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Patrocinadora da Fifa, Adidas é contra a realização da Copa do Mundo a cada dois anos
futebol

Patrocinadora da Fifa, Adidas é contra a realização da Copa do Mundo a cada dois anos

Marca alemã, na figura de seu CEO, afirma que Mundial bienal tirará espaço de outros eventos e que isso não seria benéfico para o futebol. Diretor também é contra a Superliga...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 out 2021 às 15:01

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 15:01

Crédito: ARSEN GALSTYAN / AFP
A ideia da Fifa de realizar a Copa do Mundo a cada dois anos ganhou mais um opositor. Um dos principais patrocinadores da entidade máxima do futebol, a Adidas mostrou que gosta do projeto bienal. Em entrevista ao jornal suíço "Neue Zürcher Zeitung", Kasper Rorsted, CEO da empresa, falou sobre o tema.- Não penso muito em uma Copa do Mundo de futebol realizada a cada dois anos. Há uma Euro na Europa, uma Copa América na América Latina. Deve-se deixar espaço também para outras coisas. Sou um apaixonado pelo futebol, mas é importante que não só o futebol seja mostrado na televisão, mas também o biatlo, o esqui, o tênis ou o handebol - disse Rorsted.
+ Veja a tabela das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022
A Fifa conta com o apoio de ex-jogadores, como Ronaldo Fenômeno, além da Federação Africana de Futebol, por exemplo, para a realização da Copa do Mundo a cada dois anos. Ex-treinador do Arsenal, e atualmente chefe de Desenvolvimento Global de Futebol na entidade, Arsène Wenger também já se mostrou favorável à mudança. A Federação Alemã, por outro lado, é contra.
Nesta quarta-feira, em Israel, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, afirmou que o Mundial bienal será benéfico e comparou o maior torneio de futebol existente com o Super Bowl, a grande decisão do futebol americano na NFL.
+ GALERIA: Veja os 30 finalistas à Bola de Ouro 2021
ADIDAS É CONTRA A SUPERLIGA DE CLUBESOutro ponto debatido na entrevista de Kasper Rorsted ao "Neue Zürcher Zeitung" foi a Superliga de Clubes da Europa, criada em abril, mas que logo fracassou. Para o CEO da Adidas, a nova organização seria rentável à marca, mas em geral seria prejudicial à comunidade do futebol.
- Financeiramente, a Super League provavelmente seria atraente para nós. No longo prazo, porém, acreditamos que o amor pelo esporte desde a infância surge de ter acesso e é algo tangível - afirmou Kasper Rorsted.
Apesar do fracasso inicial da Superliga, os presidentes de Barcelona, Juventus e Real Madrid, clubes dissidentes à Uefa, ainda não desistiram do projeto e, de acordo com a revista alemã "Der Spiegel", trabalham nos bastidores para que sua criação seja concluída.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Elba Sanidei, David Maresias e Thatiane Almeida
Fest Santo movimenta a gastronomia de Manguinhos no feriado
Imagem de destaque
Petróleo: de olho no Oriente Médio, empresa do ES troca até de nome
Imagem de destaque
A duplicação da BR 262 e os desafios das desapropriações

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados