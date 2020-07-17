Patrocinador do Galo 'recua' e muda regra para conseguir contas digitais

O patrocinador máster do Galo, o Banco BMG, mudou sua estratégia para conseguir aumentar o número de contas digitais “Meu Galo BMG”. A instituição financeira tentou uma “permuta” com o torcedor alvinegro. Caso fossem abertas 50 mil contas, o BMG abriria mão da cor laranja de seu logo para harmonizar com a camisa do clube, colocando tudo em preto e branco. Todavia, o banco mudou de ideia e alterou a regra e vai contar como parte da campanha, contas abertas antes da ação promocional de mudança de cor no logo. Antes do lançamento da ideia de troca de cor, foram abertas 8.120 contas. A meta agora é conseguir mais 41.880 adesões do ‘Meu Galo BMG’ até 30 de julho. No total, já foram abertas 16.606 contas. O banco oferece alguns incentivos extras para o atleticano como R$ 10 na conta dos novos correntistas e R$ 25 de voucher para adquirir uma camisa oficial do clube, na loja oficial, da sede de Lourdes. Além da mudança de cor no uniforme, bônus na conta, o atleticano poderá ver o seu time receber mais R$ 1 milhão do patrocinador caso a meta seja batida. São R$ 20 por conta que Galo terá direito. Os interessados podem acessar o site meugalobmg.com.br para mais informações.