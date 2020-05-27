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Patrocinador do Cruzeiro pode 'salvar' o clube e pagar dívida por William Bigode na FIFA

Pedro Lourenço indicou que pode oferecer nova ajuda ao time celeste, que terá de pagar R$ 11 milhões ao Zorya, da Ucrânia, pela compra do jogador em 2014...
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Publicado em 

27 mai 2020 às 00:05

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 00:05

Crédito: Ramon Bitencourt
Como aconteceu no Atlético-MG, o Cruzeiro pode ter um “socorro” de um do seu principal patrocinador. O Supermercados BH, que pertence ao empresário Pedro Lourenço, disse em entrevista à Rádio Itatiaia que não vai permitir que o Cruzeiro perca mais pontos na Série B do Brasileiro com outra punição da FIFA. Lourenço pode auxiliar a Raposa em uma urgência do clube, que é quitar R$ 11 milhões com o Zorya, da Ucrânia, pela compra do atacante Willian Bigode, em 2014. O time celeste perdeu o processo na entidade máxima do futebol e tem de quitar o débito até sexta-feira, 29 de maio, para não perder mais seis pontos na Série B. O Cruzeiro já foi punido pela FIFA com a perda de pontos por não ter pago a dívida com o Al-Wahda, dos Emirados Árabes, no valor de 850 mil euros(R$ 5 milhões) pelo empréstimo do volante Denílson, em 2016. E MAIS:Tropeirãocast especial: prosa exclusiva com Diogo Giacomini, técnico do Coimbra. Ouça!Cruzeiro consegue redução de pena no STJD por incidentes na partida contra o CSA, pelo Brasileiro 2019LANCE! na Jogada: 'Títulos do Cruzeiro mascararam a má administração', diz Amir SommogiQuase 70 dias depois, elenco do Cruzeiro treina e tem contato ao vivo com o técnico Enderson Moreira'A ajuda para os times pequenos tem de vir da CBF', defende Diogo Giacomini, técnico do Coimbra-Eu acho que todo cruzeirense, que é cruzeirense igual eu, jamais poderemos aceitar a situação do Cruzeiro. O Sérgio Rodrigues, novo presidente, me procurou. Eu tenho ideia de continuar o patrocínio, renovar para o centenário, e não vamos permitir que o Cruzeiro perca mais pontos por esse pagamento-disse Pedro Lourenço, que reforçou sua intenção de ajudar o time celeste. -Vou fazer um esforço, não podemos deixar. Não vamos perder seis pontos. Vou ajudar e espero que outros cruzeirenses também ajudem. O torcedor do Cruzeiro pode ter certeza que isso não vai acontecer- complementou. A ajuda do empresário, caso se concretize, será em boa hora, já que o Cruzeiro tentou sem sucesso parcelar a dívida de William com o Zorya. O auxílio de Pedro Lourenço ao time mineiro não é novidade. Recentemente, ele ajudou a comprar o lateral Orejuela junto ao Ajax-HOL, além de ter participado de outras transações em benefício do clube. E MAIS:América-MG também está de volta aos treinos em seu CTPandemia travou mais de R$ 40 milhões em vendas do Cruzeiro que evitariam perda de pontos na Série BCruzeiro confirma testes negativos de Covid-19 no time e Raposa volta aos treinos nesta terça-feira'Corro o risco de não voltar mais a jogar', revela o zagueiro DedéAmérica-MG contrata o zagueiro Anderson, ex-Bahia E MAIS:

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