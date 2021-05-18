Patrick Vieira lamenta demora para estrear pelo São Bento mas agradece por oportunidade no Paulistão

O São Bento não conseguiu a permanência na elite do futebol Paulista. A equipe de Sorocaba lutou até a última rodada, porém com a derrota para o Santos, o Bentão foi rebaixado para a Série A2 do Campeonato Paulista. O meia Patrick Vieira, que foi revelado pelo Palmeiras e disputou o Paulistão pelo time de Sorocaba, agradeceu a oportunidade de atuar pelo clube, destacou o carinho que sente pela equipe e falou das dificuldades que teve para atuar.- Agradeço muito ao São Bento por me conceder a oportunidade de disputar o melhor campeonato estadual do Brasil. Infelizmente não conseguimos o objetivo de permanecer na série A1, mas foi uma honra muito grande poder defender as cores do São Bento. Infelizmente tive alguns problemas relacionados a minha inscrição no Paulistão, alguns documentos demoraram para chegar e isso atrapalhou o meu início, perdi muitos jogos por conta disso.