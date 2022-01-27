Patrick Vieira, ex-Palmeiras, marca em sua estreia pelo Manauara.

Revelado pelo Palmeiras, o meia Patrick Vieira fez a sua estreia pelo Manauara, jovem equipe do futebol amazonense. Principal contratação da equipe para a disputa do campeonato estadual, Patrick já estreou marcando gol. O meia foi o autor do gol da sua equipe, no empate por 1 a 1, contra o Amazonas FC. Patrick Vieira celebrou o início com gol.- Fico muito feliz em poder iniciar com gol. É sempre bom poder marcar gol e ajudar a equipe. Acredito que a gente até poderia ter conquistado um resultado melhor na partida. Foi um jogo muito duro, somos uma equipe jovem e bem comprometida com os objetivos do clube - disse o meio-campista.