Patrick Vieira, ex-Palmeiras, marca em sua estreia pelo Manauara.

Revelado pelo Palmeiras, o meia Patrick Vieira fez a sua estreia pelo Manauara, jovem equipe do futebol amazonense. Principal contratação da equipe para a disputa do campeonato estadual, Patrick já estreou marcando gol. O meia foi o autor do gol da sua equipe, no empate por 1 a 1, contra o Amazonas FC. Patrick Vieira celebrou o início com gol.- Fico muito feliz em poder iniciar com gol. É sempre bom poder marcar gol e ajudar a equipe. Acredito que a gente até poderia ter conquistado um resultado melhor na partida. Foi um jogo muito duro, somos uma equipe jovem e bem comprometida com os objetivos do clube - disse o meio-campista.
O Manauara não terá muito tempo para se recuperar. No próximo sábado (29), a equipe já terá pela frente o Princesa, em partida válida pela segunda rodada do certame estadual. Patrick Vieira projetou o duelo contra o Princesa e a sequência da competição.- Vai ser novamente um jogo muito duro. Sabemos que não vamos encontrar facilidades. Temos que fazer uma boa partida para que possamos conquistar o resultado positivo. Esperamos realizar um grande campeonato. Vamos trabalhando jogo após jogo, sempre com o pensamento da vitória - afirmou.