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Patrick sofre lesão em treino e desfalca o São Paulo contra o Red Bull Bragantino

Meio-campista sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa direita...

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 19:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 fev 2022 às 19:21
O meio-campista Patrick sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa direita e é baixa do São Paulo para o duelo contra o Red Bull Bragantino nesta quinta-feira (3), às 21h30, pelo Paulistão. Por isso, o jogador ficou em tratamento no REFFIS e desfalcou o trabalho desta quarta-feira (2). O camisa 88 sentiu dores e exames de imagem detectaram o problema. Além do recém-contratado, o zagueiro Walce, o volante Luan e o atacante Luciano seguem em processo de recuperação.
+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022O São Paulo está pronto para o duelo. Nesta tarde no CT da Barra Funda, o elenco finalizou a preparação em campo para a partida em Bragança Paulista, válida pela 3ª rodada do Campeonato Paulista.
O técnico Rogério Ceni comandou uma atividade técnica e tática e fez os últimos ajustes para o confronto. Na etapa final houve um complemento de finalização a gol para uma parte do elenco.
Nesta quinta-feira antes da partida está prevista apenas uma ativação na academia no final da manhã. A comissão técnica utiliza essa atividade específica quando a equipe disputa jogos à noite.
Crédito: PatrickestáforadoconfrontocontraoRedBullBragantino(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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