Patrick sobre "brigar" pelo São Paulo: 'A gente tem que se cobrar para poder evoluir'

Depois de quatro temporadas atuando com a camisa do Internacional, o meio-campista Patrick decidiu agarrar a oportunidade de defender as cores do São Paulo. O contrato do atual camisa 88 com o clube paulista vai até 31 de dezembro de 2023.

O técnico Rogério Ceni é ter um elenco mais vibrante neste ano, e o jogador de 29 anos chega para encaixar neste perfil. Patrick sabe que é preciso cobrar quando a equipe não vai bem e buscar melhorar.

+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022- Eu sou muito transparente com meus sentimentos. A cobrança é natural, tem que acontecer dentro de um grupo. Num intervalo de um jogo, se a equipe não está bem, a gente tem que se cobrar para estar bem dentro de campo. Todos têm que ter essa atitude. Se a gente não está fazendo uma boa partida, temos que nos cobrar, levantar nosso moral e buscar o resultado - afirmou o reforço.Defender o São Paulo "brigando dentro de campo" é a meta para ajudar o clube a conquistar títulos de expressão nesta temporada.

- Não quero carregar esse fardo de chegar e mexer no vestiário, brigar, mas a gente tem que se cobrar para poder evoluir. Evoluindo e brigando, se ajudando dentro de campo, quem tem a ganhar é o São Paulo - concluiu Patrick.