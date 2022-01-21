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Patrick sobre "brigar" pelo São Paulo: 'A gente tem que se cobrar para poder evoluir'

Meia de 29 anos é o quinto reforço apresentado pelo Tricolor para esta temporada...
LanceNet

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Publicado em 

21 jan 2022 às 13:52

Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 13:52

Depois de quatro temporadas atuando com a camisa do Internacional, o meio-campista Patrick decidiu agarrar a oportunidade de defender as cores do São Paulo. O contrato do atual camisa 88 com o clube paulista vai até 31 de dezembro de 2023.
O técnico Rogério Ceni é ter um elenco mais vibrante neste ano, e o jogador de 29 anos chega para encaixar neste perfil. Patrick sabe que é preciso cobrar quando a equipe não vai bem e buscar melhorar.
+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022- Eu sou muito transparente com meus sentimentos. A cobrança é natural, tem que acontecer dentro de um grupo. Num intervalo de um jogo, se a equipe não está bem, a gente tem que se cobrar para estar bem dentro de campo. Todos têm que ter essa atitude. Se a gente não está fazendo uma boa partida, temos que nos cobrar, levantar nosso moral e buscar o resultado - afirmou o reforço.Defender o São Paulo "brigando dentro de campo" é a meta para ajudar o clube a conquistar títulos de expressão nesta temporada.
- Não quero carregar esse fardo de chegar e mexer no vestiário, brigar, mas a gente tem que se cobrar para poder evoluir. Evoluindo e brigando, se ajudando dentro de campo, quem tem a ganhar é o São Paulo - concluiu Patrick.
Crédito: Omeio-campistaPatrickéoquintoreforçoapresentadopeloTricolor(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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