Patrick se reúne com empresário para acertar ida ao São Paulo

A transferência do meia Patrick, do Internacional para o São Paulo, deve ser anunciada nas próximas horas. O jogador se reuniu na manhã desta terça-feira (04), com o empresário Marcelo Robalinho para acertar os detalhes finais. Patrick deve assinar um contrato de duas temporadas. O encontro foi registrado nas redes sociais do representante do jogador. Em stories no Instagram, Robalinho postou uma foto na capital paulista com um copo com o desenho do super-herói Pantera Negra, apelido de Patrick.

Patrick foi um dos principais jogadores do Internacional na temporada do vice-campeonato brasileiro em 2020. No entanto, caiu de rendimento no último ano. Em 2021, o jogador marcou cinco gols e deu três assistências nos 48 jogos que disputou. Apesar de contestado por parte da torcida, foi titular durante a temporada, mas não deve fazer parte dos planos do Colorado em 2022. Vale ressaltar que o São Paulo contratou três reforços para a próxima temporada: o goleiro Jandrei, o lateral-direito Rafinha e o meia Alisson.