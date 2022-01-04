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Patrick se reúne com empresário para acertar ida ao São Paulo

Meio-campista já está na capital paulista e se reuniu com seu representante para os detalhes finais de sua transferência ao Tricolor ...
LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2022 às 13:53

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 13:53

A transferência do meia Patrick, do Internacional para o São Paulo, deve ser anunciada nas próximas horas. O jogador se reuniu na manhã desta terça-feira (04), com o empresário Marcelo Robalinho para acertar os detalhes finais. Patrick deve assinar um contrato de duas temporadas. O encontro foi registrado nas redes sociais do representante do jogador. Em stories no Instagram, Robalinho postou uma foto na capital paulista com um copo com o desenho do super-herói Pantera Negra, apelido de Patrick.
Patrick foi um dos principais jogadores do Internacional na temporada do vice-campeonato brasileiro em 2020. No entanto, caiu de rendimento no último ano. Em 2021, o jogador marcou cinco gols e deu três assistências nos 48 jogos que disputou. Apesar de contestado por parte da torcida, foi titular durante a temporada, mas não deve fazer parte dos planos do Colorado em 2022. Vale ressaltar que o São Paulo contratou três reforços para a próxima temporada: o goleiro Jandrei, o lateral-direito Rafinha e o meia Alisson.
Crédito: PatrickestánegociandocomoSãoPaulo(Foto:Internacional/Divulgação

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