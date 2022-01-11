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Patrick relembra papo com Ceni em 2015: 'Disse que um dia gostaria de me ver com a camisa do São Paulo'

Novo reforço do Tricolor, meia esteve no CT da Barra Funda na última segunda-feira (10), onde passou por teste de Covid-19 e falou sobre sua chegada ao clube do Morumbi...
LanceNet

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Publicado em 

11 jan 2022 às 10:00

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 10:00

A reapresentação do São Paulo na última segunda-feira (10), teve a presença dos novos jogadores do clube, entre eles o meia Patrick. Contratado nesta temporada, ele era desejo antigo do técnico Rogério Ceni, conforme revelou o próprio Patrick. - Em 2015, quando eu jogava no Goiás, conversamos após uma partida, ele me elogiou e disse que um dia gostaria de me ver com a camisa do São Paulo. O tempo passou, e agora teremos a oportunidade de trabalhar juntos. O Rogério é um ícone no São Paulo, e darei o meu melhor para ajudar e aprender com ele, que tem uma história gigante no futebol brasileiro e no clube. Darei meu sangue pelo São Paulo - afirmou Patrick, ao site oficial do São Paulo.
Ele também comentou sobre o que espera desse seu novo desafio na carreira e projetou a próxima temporada. - Estou muito feliz e motivado para vestir essa camisa, que é para poucos. Chegar ao São Paulo é a realização de um sonho, e estou preparado para este novo ciclo na minha carreira. A expectativa é a melhor possível, e quero alcançar os objetivos do São Paulo com os meus companheiros em 2022. Estou feliz com a oportunidade de jogar no maior clube do Brasil, e que esta nova história seja feliz e vitoriosa - finalizou.
Patrick chega ao São Paulo para reforçar o meio de campo do Tricolor por duas temporadas, até dezembro de 2023. O meia tem 29 anos e estava no Internacional desde 2018. No último Brasileirão, fez 30 jogos e um gol.
Crédito: PatrickrelembrouconversacomRogérioCeniem2015(Foto:RubensChiri./saopaulofc.net

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